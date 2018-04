Orion Investment zrealizuje inwestycję deweloperską w Krakowie na ok. 800 lokali



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - Orion Ogrody 3 - spółka zależna Orion Investment - zawarł umowę nabycia nieruchomości położonych w Krakowie o łącznej powierzchni 3,3447 ha, poinformowała spółka. Orion Ogrody 3 zamierza zrealizować na nich inwestycję deweloperską na ok. 800 mieszkań.

"Spółka zależna Grupy Orion Investment S.A. - Orion Ogrody 3 Sp. z o.o. - podpisała umowy nabycia nieruchomości położonych w rejonie ul. Domagały w Krakowie o łącznej powierzchni 3,3447 ha. Na zakupionych nieruchomościach zaplanowana została realizacja projektu deweloperskiego w postaci budowy budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi. Nabyte przez spółkę grunty umożliwiają zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego realizację inwestycji o wielkości ok. 35 tys. m2 PUM, czyli ok. 800 mieszkań. Planowany projekt deweloperski wpisuje się w strategię rozwoju grupy Orion Investment S.A. i przełoży się pozytywnie na jej wyniki finansowe w kolejnych latach oraz umacnianie pozycji rynkowej w branży deweloperskiej. Zarząd spółki bardzo dobrze ocenia potencjał nowej inwestycji" - czytamy w komunikacie.

"Planowany, nowy projekt deweloperski w Krakowie ma zgodnie z naszymi analizami rynkowymi bardzo wysoki potencjał sprzedażowy i powinien wpłynąć w istotny sposób na wzrost wartości grupy oraz dalsze poprawianie wyników finansowych. Będzie to bardzo duża inwestycja deweloperska, które może nam również pozwolić na dalsze umacnianie pozycji rynkowej w naszej branży. Otoczenie rynkowe jest bardzo sprzyjające i zamierzamy je wykorzystać z możliwie najlepszy sposób" - powiedział prezes Orion Investment Tadeusz Marszalik, cytowany w komunikacie.

Grupa Orion Investment S.A. to powiązane kapitałowo firmy deweloperskie z siedzibą w Krakowie. W grudniu 2015 r. przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od lutego 2009 r.

(ISBnews)