"Pracujemy nad nowym modelem +Mieszkania Plus+, aby również w mniejszych miejscowościach, takich jak Żnin, również było przynajmniej kilka (...) budynków, które będą bardziej dostępne, nie tylko na kredyt hipoteczny, czy dla kogoś, kto wrócił akurat z zagranicy, ma trochę więcej środków (...) albo z innych względów może sobie pozwolić, ale dla szerokich rzesz ludzi" - podkreślił Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Żnina.

Dodał, że realizacja tego "bardzo niełatwego programu" potrwa. "Przez 30 lat wszyscy sobie na nim zęby połamali, ale (...) my teraz tworzymy specjalną ustawę - przesuwamy środki do Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy, żeby kilkadziesiąt tysięcy mieszkań było w budowie w ciągu najbliższych 12 miesięcy" - powiedział szef rządu.

Zachęcał, by w kwietniu 2019 roku "rozliczyć" go z tej obietnicy. "Wtedy zobaczymy, czy chociaż 40, 50, 60 tysięcy mieszkań z tego programu +Mieszkanie Plus+ zostanie wybudowane" - powiedział Morawiecki.

Wśród miejscowości, gdzie takie mieszkania powstaną, wymienił Jarocin i Białą Podlaską.

Marta Rawicz

