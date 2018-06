Akcjonariusze PlayWay zdecydowali o wypłacie 2,38 zł dywidendy na akcję



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PlayWay zdecydowali o wypłacie kwoty 15,7 mln zł z zysku za ubiegły rok na dywidendę, co daje 2,38 zł na akcję, wynika z uchwał walnego.

„Walne zgromadzenie spółki postanawia podzielić cały zysk netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 15 758 450,11 zł w ten sposób, że postanawia: 1) kwotę 15 708 000,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 2,38 zł na jedną akcję, 2) pozostałą kwotę, tj. 50 450,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy ustalono na 10 lipca, a termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca, podano także.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)