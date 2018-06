ML System ma umowę dofinansowania z NCBiR na kwotę 25,76 mln zł



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - ML System zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umowę o dofinansowanie projektu na kwotę 25,76 mln zł, podała spółka.

Projekt to "Zastosowanie struktur niskowymiarowych dla poszerzenia spektrum absorpcji i zwiększenia wydajności krzemowych ogniw w architekturze IBC lub BIFACIAL".

„Zgodnie z umową wartość projektu określono na kwotę 34 590 625 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych na kwotę 34 590 625 zł, a wartość dofinansowania pozyskanego na podstawie umowy na nie więcej niż kwotę 25 767 685 zł" – czytamy w komunikacie.

Okres kwalifikowalności kosztów trwa od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. Dofinansowanie zostanie przekazane w formie zaliczki i refundacji. Celem projektu jest opracowanie nowego ogniwa PV z zastosowaniem struktur niskowymiarowych - kropek kwantowych. Przewidywany termin zakończenia projektu to 01/2022, podano także.

ML System to spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim, zgodnie z raportem Global Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2017-2021, firma należy do grona pięciu kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczo-rozwojowego spółki wynosi 9,3 tys. m kw. Aktualnie ML System zatrudnia ponad 120 osób, w tym 25 osób to kadra R&D.

