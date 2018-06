Stelmet miał 4,1 mln zł zysku netto, 23 mln zł EBITDA w I poł. r. fin.2017: 2018



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Stelmet odnotował 4,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie roku finansowego 2017/2018 (trwającego od 1 października 2017 r. do 31 marca br.)wobec 10,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 2,31 mln zł wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej.

"Mimo niższych przychodów oraz negatywnego wpływu kursów walutowych, wynik EBITDA wypracowany przez Grupę Stelmet był w pierwszym półroczu roku obrotowego 2017/18 na podobnym poziomie co rok wcześniej i wyniósł blisko 23 mln zł. Marża EBITDA wzrosła do 10,8%, czyli o 0,9 pkt. proc. rok do roku (lub o 0,3 pkt. proc. przy porównaniu skorygowanej o zdarzenia jednorazowe marży EBITDA). Poprawa marży jest rezultatem rosnącej efektywności w zakładzie MrGarden w Grudziądzu wraz ze wzrostem wykorzystania mocy produkcyjnych oraz korzystnie kształtujących się cen surowca drzewnego" - czytamy w komunikacie.

Zysk netto Grupy Stelmet za pierwsze półrocze roku obrotowego 2017/18 wyniósł 4,1 mln zł wobec 10,5 mln zł przed rokiem. Na spadek wyniku netto rok do roku wpływ miała przede wszystkim wyższa amortyzacja (związana z uruchomieniem zakładu w Grudziądzu) oraz niższe niż przed rokiem przychody finansowe (wynikające głównie z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych od poszczególnych pozycji bilansowych), wymieniono także.

.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 212,77 mln zł w I półr. 2017/2018 wobec 228,4 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej ma największy udział w strukturze naszych przychodów. W pierwszym półroczu obrotowego 2017/18 udział ten wyniósł 72%. W tym roku przedłużająca się zima, notowane jeszcze w marcu niskie temperatury w Europie kontynentalnej oraz opady śniegu w Wielkiej Brytanii, spowodowały niższą niż rok wcześniej sprzedaż wyrobów DAO w sieciach sklepów naszych odbiorców" – powiedział wiceprezes zarządu Stelmet Andrzej Trybuś, cytowany w komunikacie.

"Niebawem będziemy podsumowywać sprzedaż w okresie od kwietnia do czerwca. Zamówienia od naszych głównych klientów wróciły do satysfakcjonujących poziomów. W ujęciu wolumenowym notujemy nieco wyższą sprzedaż DAO, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co w skali całego roku częściowo powinno zmniejszyć negatywny wpływ późniejszego niż zwykle rozpoczęcia sezonu sprzedażowego" – dodał Trybuś.

W I półroczu roku obrotowego 2017/18 o ponad 20% wzrosły natomiast przychody Grupy Stelmet ze sprzedaży pelletu i wyniosły 43,5 mln zł. Najwyższy, 25% wzrost dotyczył przy tym rynku polskiego, który odpowiadał za 38% przychodów w tym segmencie (pozostałe 62% pochodzi z rynków zagranicznych), podano także.

"Dynamiczny wzrost sprzedaży pelletu jest efektem utrzymującego się wysokiego popytu na to ekologiczne paliwo oraz uruchomienia w styczniu br. nowego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu, funkcjonującego w ramach spółki zależnej MrGarden" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017/2018 wyniósł 9,65 mln zł wobec 15,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją drewnianej architektury ogrodowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)