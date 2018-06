„Przewaga partii rządzącej osiągnęła dawno niewidziane rozmiary, spośród opozycjonistów do grona dziesięciu najpopularniejszych polityków udało się trafić tylko burmistrzom Hodmezoevasarhely - Peterowi Marki-Zayowi oraz (budapeszteńskiej dzielnicy) Zuglo – Gergelyowi Karacsonyowi” – podkreślił tygodnik „HVG”.

Najpopularniejszym politykiem na Węgrzech jest nadal prezydent Janos Ader z 55 proc. wskazań, przed premierem Viktorem Orbanem (48 proc.) i ministrem gospodarki Mihalyem Vargą (42 proc.). Następne miejsca zajmują: szef dyplomacji Peter Szijjarto (41 proc.) i burmistrz Budapesztu Istvan Tarlos (40 proc.).

Najpopularniejszym politykiem opozycji jest zajmujący dopiero 6. miejsce Marki-Zay (40 proc. wskazań), choć jego rozpoznawalność odbiega od pozostałych liderów sondażu. Podczas gdy innych polityków z pierwszej dziesiątki zna 86-99 proc. ankietowanych, jego – tylko 74 proc.

W pierwszej dziesiątce spośród polityków opozycji znalazł się jeszcze szef lewicowej partii Dialog Gergely Karacsony z 35 proc. wskazań (spadek o 7 pkt proc.).

Najbardziej spadła popularność przywódców partii Polityka Może Być Inna (LMP): Bernadett Szel (w stosunku do badania z marca o 14 pkt. proc., do 25 proc.) i Akosa Hadhazyego (o 8 pkt. proc., do 26 proc.), który w zeszłym tygodniu ogłosił, że występuje z partii.

Ucierpiał też prawicowy Jobbik, który stracił dwoje najpopularniejszych polityków: dotychczasowy przywódca Gabor Vona po wyborach zrezygnował ze stanowiska i złożył mandat poselski, a Dora Duro została wykluczona z frakcji Jobbiku, gdy poparła platformę utworzoną na prawym skrzydle przez skrajnego polityka Laszlo Toroczkaiego, a potem jego Ruch Nasza Ojczyzna.

Popularność Duro wynosi obecnie 25 proc. (spadek o 6 pkt. proc., poza pierwszą dziesiątką), a dwaj obecni przywódcy Jobbiku, Tamas Sneider i Marton Gyoengyoesi, są jeszcze słabo rozpoznawalni wśród wyborców – tylko nieco ponad 50 proc. ankietowanych deklaruje, że ich zna.

Rządząca od 2010 r. koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Patii Ludowej (KDNP) uzyskała 8 kwietnia w wyborach parlamentarnych większość 2/3 mandatów. Fidesz-KDNP zdobył 133 mandaty w 199-osobowym parlamencie, Jobbik 26 mandatów, a koalicja Węgierskiej Partii Socjalistycznej (MSZP) i partii Dialog 20 mandatów.

Oprócz tego w nowym parlamencie znalazło się dziewięciu przedstawicieli Koalicji Demokratycznej (DK) byłego premiera Ferenca Gyurcsanya, ośmiu - LMP, jeden przedstawiciel partii Razem, jeden narodowości niemieckiej i jeden poseł niezależny.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)