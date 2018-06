Protektor zawarł porozumienie ws. zwolnienia 30-50 osób



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Protektor, po przeprowadzeniu procesu negocjacji, zawarł z działającymi w spółce przedstawicielami pracowników porozumienie w sprawie zwolnień grupowych, podała spółka. Zwolnienia obejmą 30-50 osób (obecnie spółka zatrudnia 169 osób).

"Porozumienie precyzuje, że pracodawca ma zamiar dokonać zwolnień grupowych w spółce, które będą miały charakter zwolnień grupowych w rozumieniu art. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2013 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. nr 90, poz. 844, ze zm.). Spółka zatrudnia aktualnie 169 pracowników. Zwolnienia obejmą od 30 do 50 osób. Zwolnienia zostaną dokonane w okresie od 31 lipca 2018 do 31 sierpnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

Protektor przypomina, że planowane zwolnienia realizowane będą w ramach planu optymalizacji kosztowej. Jednym z działań w ramach planu jest optymalizacja ścieżek produkcyjnych grupy (łączne oszczędności wynikające z planu mają wynieść ok. 10 mln zł w pełnym roku kalendarzowym). Produkcja asortymentu dla marki ABEBA realizowana będzie na niezmienionym poziomie w innych lokalizacjach. Będzie to oznaczało, że w zakładzie produkcyjnym w Lublinie (najmniejszym z trzech posiadanych przez grupę) asortyment produkcyjny zredukowany zostanie wyłącznie do marki Protektor.

Zarząd szacuje, że wybrany scenariusz oznacza trwałą redukcję kosztu o 4 mln zł w pełnym roku kalendarzowym, przy jednorazowym maksymalnym koszcie zwolnień pracowników na poziomie 635 tys. zł. W samym roku 2018 plan zwolnień grupowych będzie miał dodatni efekt netto dla grupy, przypomniano także.

21 czerwca spółka podawała, że w ramach planu optymalizacji kosztowej oraz w wyniku przeprowadzenia analiz biznesowych i społecznych, zamierza uruchomić procedurę zwolnień grupowych. Protektor szacował, że rozwiązanie umów o pracę dotyczyć może grupy od 30 do 85 osób.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)