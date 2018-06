LiveChat Software rekomenduje łącznie 1,77 zł na akcję dywidendy



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Zarząd LiveChat Software zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 45,57 mln zł z jednostkowego zysku netto wynoszącego 48,07 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,77 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd LiveChat Software podjął uchwałę dotyczącą podziału zysku netto za okres roku obrotowego od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. Zgodnie z nią zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu następujący podział jednostkowego zysku, który wyniósł 48 073 333,49 zł:

- Wypłata dywidendy - 45 577 500 zł

- Kapitał zapasowy - 2 495 833,49 zł,

Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,77 zł" - czytamy w komunikacie.

"Mamy za sobą kolejny udany rok, który zakończyliśmy z bardzo dobrymi wynikami finansowymi w porównaniu do roku poprzedniego. Teraz chcemy podzielić się zyskiem z naszymi Akcjonariuszami. Chcielibyśmy, aby z każdym rokiem wartość dywidendy była coraz wyższa i regularnie trafiała do Akcjonariuszy. Ze względu na wysoka rentowność operacyjną i bardzo dobrą kondycję finansową spółki jest to realny cel" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Po uwzględnieniu dwóch zaliczek na poczet dywidendy w wysokości 11,33 mln zł każda (tj. po 0,44 zł na akcję), z których jedna została już wypłacona 17 stycznia br., a druga zostanie wypłacona 23 lipca 2018 roku, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie łączna kwota 22,92 mln zł, czyli 0,89 zł na jedną akcję. Zgodnie z propozycją zarządu dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 14 sierpnia 2018 roku, a dniem wypłaty dywidendy 21 sierpnia 2018 r., podano także.

"LiveChat Software podtrzymuje swoją oficjalną politykę dywidendową. Zakłada ona wypłacanie dywidendy w maksymalnej możliwej kwocie, pod warunkiem że nie pojawi się inwestycja, która przyniosłaby akcjonariuszom wyższej stopy zwrotu. Zgodnie z propozycją zarządu, spółka może przeznaczyć na wypłatę dywidendy 45,58 mln zł z jednostkowego zysku, który wyniósł 48,07 mln zł. Jest to jednocześnie maksymalna możliwa kwota dywidendy w tym roku" - czytamy także.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)