T-Bull prowadzi rozmowy o wejściu na rynek chiński



Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - T-Bull prowadzi rozmowy o pozyskaniu partnera na rynku chińskim, żeby wprowadzić swoje gry do dystrybucji w Chinach, poinformował ISBnews.tv członek zarządu Damian Fijałkowski.

"T-Bull od zawsze był firmą, która ekplorowala wszystkie możliwe kanały dystrybucji. Stąd nasza obecność na wielu platformach, również tych bardzo alternatywnych. W ramach rozwijania tej tendencji jesteśmy w trakcie rozmów z chińskimi sklepami. Chcemy, żeby nasze tytuły pojawiły się pojawiły się w Chinach" - powiedział ISBnews.tv Fijałkowski.

Jak wskazał, plan jest taki, żeby współpracować z wydawcą chińskim, który dobrze zna lokalny rynek i który jest w stanie dobrze przygotować produkt, aby on został dobrze odebrany na tamtym rynku.

"Nasze gry zawsze cieszyły się dobrą oceną wśród użytkowników, bo wyniki na powyżej 4 w pięciostopniowej skali na platformie Google świadczą o tym, że gry cieszą się dobrą oceną użytkowników. Cieszą się też uznaniem ze strony samego Google Play, który wielokrotnie promował nasze gry na głównej stronie, a jedna z nich - 'Moto Rider Go' otrzymała nawet odznakę editors choice, czyli ekskluzywną odznakę przyznawaną przez edytorów Googla. W związku z czym chcemy zadbać o to, żeby nasze tytuły, które wyjdą w Chinach również spełniały wszystkie kryteria tamtejszych graczy" - podsumował członek zarządu T-Bull.

W tym tygodniu spółka rozpoczęła ofertę publiczną do 100 tys. akcji nowej emisji serii F, ustalając cenę maksymalną na 60 zł za sztukę. Wpływy z emisji mają zostać przeznaczone na wykonanie trzech nowych gier mobilnych oraz reklamę nowych gier.

Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych potrwa od 27 czerwca do 11 lipca, a proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 4-12 lipca. Opublikowanie ostatecznej liczby nowych akcji w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny ostatecznej ma nastąpić 12 lipca. W dniach 12-17 lipca odbędą się zapisy inwestorów instytucjonalnych, a 18 lipca - przydział akcji. Zakładany pierwszy dzień notowania na GPW akcji istniejących oraz praw do akcji (PDA) nowej emisji - ok. 2 tygodni od przydziału nowych akcji.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect od października 2016 r.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)