Prezes PKN Orlen: W pełni wykorzystamy w grupie synergie z elektrowni w Płocku



Warszawa, 29.06.2018 (ISBnews) - PKN Orlen przekazał do komercyjnej eksploatacji elektrociepłownię gazowo-parową w Płocku i zamierza maksymalnie wykorzystać szereg synergii płynących z funkcjonowania płockiego bloku w ramach Grupy Orlen, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"Konsekwentnie dążymy do budowy własnego zaplecza energetycznego, a sfinalizowanie płockiej inwestycji przybliżyło nas znacząco do tego celu. Zamierzamy maksymalnie wykorzystać szereg synergii płynących z funkcjonowania bloku w ramach Grupy Orlen. Jednocześnie oddajemy do systemu kolejne megawaty mocy, istotnie zwiększając krajowe bezpieczeństwo energetyczne" - powiedział Obajtek, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że oddanie największej polskiej inwestycji tego typu, nie będzie miało wpływu na stan środowiska naturalnego.

"Blok w Płocku wytwarzał będzie bowiem w jednym procesie technologicznym ciepło w skojarzeniu z energią elektryczną, czyli kogeneracji. Jest to jedna z najnowocześniejszych technologii, oparta o gaz ziemny, czyli surowiec przyjazny dla środowiska i korzystny z punktu widzenia emisji CO2" - wskazał prezes.

Blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 600 MWe i cieplnej 520 MWt, powstał na terenie płockiego zakładu rafineryjno-petrochemicznego. Obecnie jest to największa tego rodzaju elektrociepłownia w Polsce, podał koncern.

"Praca bloku opiera się o najnowocześniejsze dostępne technologie w zakresie ochrony środowiska (BAT- Best available technology). Wysoką sprawność produkcji energii elektrycznej na poziomie ok. 62% zapewnia najnowocześniejsza na świecie turbina gazowa typu „H". Będzie ona spalała gaz w wysokiej temperaturze, co oznacza minimalne zużycie paliwa na jednostkę energii, a w praktyce gwarantuje niski wpływ inwestycji na środowisko" - czytamy dalej w komunikacie.

Część wytworzonej mocy elektrycznej pobierze PKN Orlen. Reszta popłynie do krajowej sieci elektroenergetycznej linią 400 kV. "Tym samym zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne odbiorców przemysłowych w centralnej części kraju, gdzie do tej pory nie było dużych mocy wytwórczych energii elektrycznej. Wytworzona para będzie natomiast w całości konsumowana przez aktywa produkcyjne Grupy Orlen oraz lokalnych odbiorców" - podkreślono także.

PKN Orlen wskazał też, że płocka inwestycja ma szczególne znaczenie przy rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w Polsce. Na początek czerwca 2018 r. przypadło kolejne rekordowe zapotrzebowanie na moc w systemie elektroenergetycznym, które wynosiło 23 tys. 429 MW. W tym czasie produkowano w Polsce 21 tys. 593 MW. Sytuację musiał ratować import energii z Niemiec, Szwecji i Litwy. Blok w Płocku umożliwi częściowe bilansowanie systemu energetycznego. Będzie bowiem produkował ok. 4 TWh, co stanowi obecnie ok. 4,5% energii elektrycznej produkowanej w Polsce.

Kontrakt na blok gazowo-parowy w Płocku, którego prace budowlane rozpoczęto w 2015 roku, PKN Orlen zawarł z konsorcjum Siemens. Równocześnie z podpisaniem umowy na budowę, PKN Orlen podpisał umowę na serwis głównych urządzeń bloku, która będzie obowiązywać około 12 lat od rozpoczęcia eksploatacji elektrociepłowni. Nakłady inwestycyjne wyniosły 1,7 mld zł.

Grupa Orlen posiada obecnie bloki energetyczne w Polsce - w Płocku, Włocławku, Jedliczu i Trzebini, a także w Czechach - w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie - w Możejkach. Oznacza to, że koncern dysponuje łącznymi mocami na poziomie 1,8 GWe i 6,1 GWt, podsumowano w materiale.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)