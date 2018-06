"Chciałem dzisiaj przedstawić, czy tak bardzo symbolicznie zainicjować nasze starania, nasze prace, które wkrótce - mam nadzieję - już doprowadzą do przyjęcia przez parlament ustawy o zamianie użytkowania wieczystego na pełną własność" - poinformował premier na konferencji prasowej na skwerze przy ul. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie.

Jak wskazał, jest to "krok w kierunku uwłaszczenia Polaków na ich mieszkaniach, które bardzo często muszą podlegać różnym porządkom związanym z samorządami".

Premier zauważył jednocześnie, że samorządy do tej pory miały "bardzo dużą swobodę" w określeniu m.in. opłat. "Czasami te opłaty przyrastały o kilkadziesiąt procent, a rekordowo to nawet o kilkaset procent w ciągu roku. Mieszkańcy nie mogli za bardzo temu zaradzić" - zaznaczył.

"Dlatego zaproponowaliśmy nowe rozwiązania" – mówił Morawiecki.

Wskazał, że system użytkowania wieczystego jest reliktem z czasów komunistycznych, z 1961 roku. Jak mówił, ówczesne władze PRL wzorowały się na Związku Radzieckim i „przez kolejne 28 lat obowiązywały w czasach Polski komunistycznej”, a potem, przez ostatnich 29 lat także w czasach III Rzeczpospolitej.

„I my to zmieniamy” – zaznaczył premier.

Nawiązał przy tym do częstych sytuacji, że mieszkańcy bloków na osiedlach podobnych do tego, gdzie odbyła się konferencja prasowa w Rzeszowie, mieli kłopot z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność. „Wystarczyło, że jeden lokator się nie zgodził na wystąpienie z wnioskiem i już ta droga przez mękę musiała trwać dalej” - ocenił Morawiecki.

"My poprzez nasze prace w ostatnim roku wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom ludzi i dla 2,5 mln obywateli Polski tworzymy zupełnie nowe możliwości - właśnie otwieramy możliwości przekształcenia użytkowania wieczystego we własność, w sposób taki, żeby nie było konieczności płacenia przez kolejne 60, 70 lat, w niektórych przypadkach corocznej opłaty wnoszonej do samorządu, tylko, żeby w ciągu albo najbliższych 20 lat spłacić tę opłatę zamiany na własność, albo zrobić to jednorazowo w ciągu roku, czy w drugim, czy w trzecim roku" - oświadczył premier.

Jak dodał, rząd chce zaproponować również bonifikaty na gruntach Skarbu Państwa.

"Ta bonifikata jest nawet w wysokości do 60 proc., a w jednostkach samorządu terytorialnego, czyli gminy, miasta na prawach powiatu, zachęcamy, żeby te bonifikaty były takie, a może nawet jeszcze wyższe, tak, żeby mieszkańcy mogli jak najszybciej zamienić użytkowanie wieczyste we własność i dzięki temu poczuć się bardziej, nomen omen - we własnym domu" - podkreślił premier.

Uczestniczący w konferencji wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń zapowiedział, że każdy Polak, będący właścicielem mieszkania albo domu, i użytkownikiem wieczystym gruntu, 1 stycznia 2019 roku będzie właścicielem zarówno mieszkania i domu, jak i gruntu.

"To jest dobra informacja dla tych wszystkich użytkowników wieczystych, którzy czekali długo na ten projekt ustawy, który kończy z reliktem komunistycznym i daje Polakom własność" - mówił na konferencji prasowej Artur Soboń.

Podkreślił jednocześnie, że państwo polskie jest dobrze przygotowane do operacji zamiany użytkowania wieczystego we własność. "Dajemy dobre prawo, dajemy szansę na duże bonifikaty i będziemy apelować do samorządów, aby te bonifikaty na gruntach samorządowych były nie mniejsze, niż na gruntach Skarbu Państwa" – mówił wiceminister.

Soboń zagwarantował też, że ta operacja przebiegnie sprawnie. "Nie ma takiej możliwości, aby ktokolwiek w danej nieruchomości tę operację zablokował, i że w księgach wieczystych, w których trzeba będzie odnotować własność, zrobimy to sprawnie, ponieważ zabezpieczamy na to odpowiednie pieniądze i odpowiednie kadry" - podkreślił.

Zaznaczył, że "jesteśmy do tego przygotowani, to początek likwidacji użytkowania wieczystego w Polsce”.

„Dziś rozwiązujemy wielki problem społeczny i zobowiązanie wobec tych wszystkich, którzy mają swoje domy i mieszkania na gruntach, które są w użytkowaniu wieczystym" - mówił Soboń.

Dodał, że przygotowane zostanie też rozwiązanie systemowe, które zlikwiduje użytkowanie wieczyste w Polsce „raz na zawsze”.

"Dzisiaj jest ten pierwszy krok, na który czekali długo mieszkańcy Polski - 2,5 mln użytkowników wieczystych, to pewnie z rodzinami jest blisko 10 mln Polaków, więc to ma naprawdę istotne znaczenie i dla społeczeństwa i dla gospodarki" - dodał.

Przysłuchujący się konferencji prasowej na balkonach i na skwerze mieszkańcy, zareagowali brawami.

Po konferencji prasowej premier Morawiecki złożył kwiaty pod pomnikiem gen. Władysława Sikorskiego, po czym wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami miasta w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

W programie wizyty premiera Mateusza Morawieckiego na Podkarpaciu przewidziano jeszcze po południu spotkanie z mieszkańcami Nowej Sarzyny i udział w obchodach Dnia Gminy Leżajsk.

