Spółka Abrisu sfinalizowała przejęcie większościowego pakietu akcji WDX



Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - WOHO Holdings Ltd., spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd., sfinalizowała przejęcie większościowego pakietu akcji WDX, podał fundusz.

29 czerwca 2018 roku jedynymi akcjonariuszami spółki zostali WOHO Holdings Ltd., dysponujący większościowym pakietem, oraz Dariusz Bąkowski, jeden z jej założycieli oraz dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej, a od tego dnia prezes zarządu WDX, podano w komunikacie.

"Naszym zdaniem WDX S.A. to niezwykle ciekawa firma, działająca na bardzo perspektywicznym rynku szeroko pojętej logistyki. Zajmuje tam istotne miejsce dostarczając kompleksowe rozwiązania magazynowe. Ta wyraźna specjalizacja spółki, razem z widoczną na świecie tendencją dynamicznego rozwoju e-commerce, dają solidne podstawy jej dalszego, intensywnego rozwoju, w tym zdobywania kolejnych rynków" - skomentował partner w Abris Capital Partners Milorad Anđelić, cytowany w komunikacie.

"WDX to dzieło życia moje i mojego brata Sławomira, więc naturalne jest, że chcieliśmy dla niego jak najlepiej. W pewnym momencie uznaliśmy, że nadszedł czas, aby firma jeszcze bardziej rozwinęła skrzydła i wypłynęła na przysłowiowe szerokie wody. Szukaliśmy zaufanego partnera, który się nią należycie zaopiekuje, a równocześnie zapewni jej szybki rozwój wspierając swoim know-how zarządczym i stabilnym finansowaniem. Nasz wybór padł na Abris Capital Partners i jestem przekonany, że to była najlepsza możliwa decyzja. Razem stworzymy z WDX regionalnego czempiona w swojej branży" - powiedział Bąkowski.

WDX S.A. to dostawca rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowania. Dzięki własnej pracowni projektowej i zakładowi produkcyjnemu w Zgierzu WDX posiada w ofercie przenośniki i regały magazynowe. Spółka była notowana na GPW od 2000 r. do czerwca 2018 r.

(ISBnews)