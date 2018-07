Cherrypick Games planuje premierę gry 'Crime Stories' na I kwartał 2019 r.



Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Cherrypick Games planuje premierę gry "Crime Stories" na I kwartał 2019 r., podała spółka.

"Lisa Brunette - autorka narracji do 'Choices', gry, która od wydania wygenerowała ok. 120 mln USD - napisze książki do 'Crime Stories', jednej z zapowiadanych produkcji Cherrypick Games. Premiera gry planowana jest w I kwartale 2019 roku. Wcześniej, przez kilka miesięcy, projekt będzie testowany w soft-launch" - czytamy w komunikacie.

"Visual novel" to gatunek, który w ostatnim czasie zyskuje ogromną popularność wśród kobiet korzystających z urządzeń mobilnych.

"W odróżnieniu od filmów czy seriali, użytkownik nie pozostaje pasywnym odbiorcą, lecz współtworzy scenariusz. Podejmuje wybory, od których zależne są losy bohaterów historii, co czyni część narracyjną kluczowym aspektem procesu produkcyjnego. Jedna historia przeplata się z kolejną i stawia przed graczami nowe, często zaskakujące i nieoczywiste wybory. Aby sprostać oczekiwaniom graczy, zaprosiliśmy do współpracy Lisę Brunette, czołowego pisarza w sektorze gier, która oprócz tradycyjnych serii książek, ma na swoim koncie także powieści z gatunku 'visual novel'. Lisa współpracowała m.in. z Pixelberry Studios w jej popularnej grze 'Choices', którą porównujemy do 'Crime Stories'. Pracowała również dla Nintendo, Cat Daddy Games, Take Two Interactive i Big Fish Games, największego na świecie wydawcy gier typu casual" - poinformował prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

"Jako fanka hitowej gry Cherrypick Games - 'My Hospital' - byłam bardzo podekscytowana, kiedy okazało się, że spółka chce nawiązać ze mną współpracę przy Crime Stories. Nasze wizje na ten projekt są bardzo podobne, chcemy dostarczyć grupie dojrzałych kobiet fascynujące historie, oparte na wyborze" - powiedziała Brunette, cytowana w komunikacie.

Lisa Brunette będzie kluczowym, ale nie jedynym autorem narracji w "Crime Stories". Studio pozyskało do współpracy kilku doświadczonych pisarzy, którzy również napiszą swoje powieści do gry, dodano także.

"Premiera 'Crime Stories' planowana jest w I kwartale 2019 roku. W czerwcu premierę miał pierwszy z czterech tegorocznych tytułów zapowiedzianych przez Cherrypick Games - 'MatchUp Friends'. Studio pracuje aktualnie nad nowymi projektami, które dedykuje kobietom: 'My Beauty Spa: Stars & Stories' - najważniejszy tegoroczny tytuł studia oraz Project Fame. W lipcu zostaną wprowadzone do fazy soft-launch" - podsumowano w informacji.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r. i zakłada przejście na rynek główny GPW w tym roku.

(ISBnews)