PCM: Flota Grupy Masterlease wzrosła r: r do 34,85 tys. pojazdów na koniec VI



Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Łączna wielkość floty Grupy Masterlease wyniosła 34 852 pojazdy finansowane na 30 czerwca 2017 r., podał Prime Car Management (PCM).

"Łączna wielkość floty Grupy Masterlease na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 34 852 pojazdy finansowane. Zmiana stanu floty finansowanej jaka nastąpiła w okresie od 30 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wyniosła łącznie 3 247 dodatkowych pojazdów, co stanowi wzrost o 10,3%" - czytamy w komunikacie.

Liczba środków sfinansowanych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wyniosła 6 597 samochodów, podano także.

Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management. Jednostką dominująca grupy jest notowana na GPW od 2014 r. Prime Car Management (PCM).

(ISBnews)