Honorata Szlachetka została wiceprezesem ds. finansowych Ferrum



Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Ferrum odwołała wiceprezesa zarządu Włodzimierza Kasztalskiego i powołała do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych Honoratę Szlachetka, podała spółka.

"3 lipca 2018 roku rada nadzorcza spółki odwołała z tym samym dniem ze składu zarządu spółki pana Włodzimierza Kasztalskiego pełniącego funkcję wiceprezesa zarządu, nie wskazując przy tym przyczyny odwołania. W tym samym dniu rada nadzorcza spółki powołała z dniem 3 lipca 2018 roku do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych Ferrum S.A. IX kadencji panią Honoratę Szlachetka" - czytamy w komunikacie.

W kwietniu 2018 r. Szlachetka rozpoczęła współpracę z Ferrum S.A., obejmując stanowisko dyrektora finansowego. Od lipca 2018 r. związana jest też ze spółką zależną ZKS Ferrum S.A., gdzie objęła funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansowych, podano także.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

