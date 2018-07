Inpro planuje wprowadzić ponad 550 lokali do oferty w II poł. 2018 r.



Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Inpro planuje wprowadzić ponad 550 lokali do oferty w II poł. 2018 r., poinformował prezes Piotr Stefaniak.

"Wysoki poziom przedsprzedaży to ogólna tendencja na rynku deweloperskim w bieżącym roku. Inpro posiada szeroką ofertę sprzedażową, spotykającą się z dużym zainteresowaniem klientów. W drugiej połowie roku planujemy wprowadzić do oferty ponad 550 lokali i liczymy na kolejne wzrosty sprzedaży" - powiedział Stefaniak, cytowany w komunikacie.

W drugim półroczu Inpro planuje wprowadzić do oferty następujące inwestycje: City Park etap II w Gdańsku (189 lokali), Optima etap II w Gdańsku (200 lokali), Osiedle Wróbla Staw małe domy mieszkalne etap II (4 lokale), Osiedle Havlove w Gdańsku, budynek 1 (10 lokali), nr 4 (23 lokale), nr 5 (23 lokale), nr 6 (46 lokali), nr 7 (46 lokali), nr 8 (23 lokale).

W całym roku Inpro planuje wprowadzić do sprzedaży łącznie aż 1 026 mieszkań i domów.

Dotychczas w ofercie pojawiły się takie projekty, jak: Harmonia Oliwska etap III w Gdańsku (157 lokali), Kwartał Uniwersytecki etap III w Gdańsku (72 lokale), Osiedle Debiut w Pruszczu Gdańskim etap II (89 lokale), Golf Park etap D (4 domy jednorodzinne), Osiedle Nowa Niepołomicka w Gdańsku, budynek nr 5 (36 lokali) i nr 4 (36 lokali), Osiedle Leszczynowy Staw w Gdańsku, budynek nr 7 (34 lokale) i nr 6 (34 lokale), przypomniała spółka.

W II kw. br. Grupa Inpro zrealizowała przedsprzedaż na poziomie 200 umów, co oznacza wzrost o 53% r/r. W tym okresie grupa przekazała łącznie 158 lokali, w porównaniu do 58 sztuk w roku ubiegłym.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto) Inpro wyniosła 739 szt. w 2017 r.

(ISBnews)