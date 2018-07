Akcjonariusze PGNiG zdecydowali o przerwie w obradach walnego do 20 lipca



Warszawa, 06.07.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowali o zarządzeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 20 lipca 2018 r., podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie PGNiG na posiedzeniu w dniu 6 lipca 2018 roku podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach ZWZ, które zostaną wznowione 20 lipca 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa" – czytamy w komunikacie.

Pod koniec czerwca akcjonariusze PGNiG podjęli uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia do 6 lipca 2018 r. Podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze mieli m.in. zdecydować o wypłacie 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)