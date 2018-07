"W dniu 11 lipca 2018 r. spółka Amica przedstawiła hiszpańskiemu kontrahentowi wstępne założenia dotyczące potencjalnej współpracy.

Strony nie zawarły jeszcze porozumienia określającego w sposób szczegółowy warunków, zakresu i trybu prowadzonych rozmów" - czytamy w komunikacie.



Amica złożyła 30 listopada ub.r. ofertę (pod warunkami zawieszającymi) przejęcia od hiszpańskiej spółki Edesa Industrial S.L. (w upadłości) linii biznesowej zajmującej się sprzedażą dużego sprzętu AGD pod marką Fagor. Całkowita cena transakcji miała wynieść 5 mln euro. Amica oceniała, że potencjalne przejęcie marki Fagor to furtka na rynek hiszpański i potencjał na kilkadziesiąt milionów euro obrotów w perspektywie kilku lat. W marcu prezes Jacek Rutkowski poinformował, że ta oferta wygasła.



Mimo to 24 maja br. Amica informowała, że nadal widzi możliwość pozyskania praw do używania marki sprzętu AGD Fagor, ponieważ prawo do ewentualnego wynajęcia marki wróciło do Grupy Mondragon i może być od niej pozyskane.



Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

