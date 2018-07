Giełda Papierów Wartościowych, Polski Fundusz Rozwoju i Biuro Informacji Kredytowej uzgodniły w 2016 roku porozumienie, dotyczące budowy wspólnej agencji ratingowej.

"Zarejestrowanie tej agencji przez ESMĘ pozwoli posegmentować inwestorów Catalyst w oparciu o klasy ryzyka, już teraz pracujemy nad stworzeniem segmentu prime obligacji wysokiej płynności. W przyszłym roku ma ruszyć ta agencja" - napisał prezes giełdy podczas sesji pytań i odpowiedzi, prowadzonej na Twitterze przez "Rzeczpospolitą".

W listopadzie 2017 roku przedstawiciele GPW, PFR i BiK zapowiadali, że wspólna agencja ratingowa rozpocznie działalność operacyjną w drugiej połowie 2018 roku.

Zgodnie z planem GPW, PFR i BiK obejmą po 1/3 udziałów w Instytucie Analiz i Ratingu, który zajmie się gromadzeniem i udostępnianiem informacji o ryzyku kredytowym emitentów obligacji.

Jak wcześniej podawano, koszt funkcjonowania agencji ma wynosić kilka milionów złotych i obejmie przede wszystkim system informatyczny i koszty osobowe.

Dietl: rok 2019 będzie obfitował w ETF-y

Giełda Papierów Wartościowych zamierza wprowadzić w przyszłym roku ETF-y oparte o indeksy - poinformował w czwartek prezes GPW Marek Dietl.

ETF (Exchange Traded Fund - ETF) to fundusz notowany na giełdzie.

"Giełda w ramach zaktualizowanej strategii będzie tworzyć nowe indeksy, na bazie których mogą powstać ETF-y. Widząc przychylność KNF dla dostawców ETF jestem przekonany, że przyszły rok będzie obfitował w ciekawe ETF-y oparte o nasze indeksy" - napisał prezes giełdy podczas sesji pytań i odpowiedzi, prowadzonej na Twitterze przez "Rzeczpospolitą".

Dietl powiedział też, że GPW chce walczyć o inwestorów poprzez tworzenie z KDPW platformy pożyczkowej papierów wartościowych. "Emitentów chcemy pozyskiwać przez bardzo wysokiej jakości program edukacyjny GPW GROWTH, a koszty handlu zmniejszać poprzez udostępnianie TCA tools" - dodał.

GPW w ramach aktualizacji strategii zapowiedziała, że jedną inicjatyw strategicznych w ramach projektu GPW TCA TOOL - Transaction Cost Analysis (TCA), co oznacza analizę kosztów transakcyjnych, zostanie zbudowany zestaw innowacyjnych narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych. Tego typu informacje będą źródłem wiedzy dla inwestorów i brokerów, i pozwolą na przeprowadzenie analiz od danych zagregowanych do mikrostruktury rynku.

Dietl potwierdził, że giełda planuje wprowadzenie kontraktu terminowego na sWIG80. "Średnioterminowo potrzebujemy większej oferty dla funduszy pasywnych, bowiem takie interesują się naszym parkietem w związku z reklasyfikacją do statusu rynku rozwiniętego" - dodał. (PAP)

>>> Czytaj też: Afera GetBack położyła się cieniem na branży TFI