Prezes mBanku: Założenia projektu z Orange Polska nie zrealizowały się



Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Założenia projektu Orange Finanse nie zrealizowały się, a kluczowym elementem był niski stopień aktywności pozyskiwanych klientów, wynika z wypowiedzi prezesa mBanku Cezarego Stypułkowskiego.

"Kluczowym elementem był stopień aktywności. Ci klienci pozyskiwani przez Orange Finanse byli nieaktywni. Nie zmaterializowały się kryteria sukcesu"- powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.

"Tempo akwizycji klientów było w miarę satysfakcjonujące, ale ich aktywność była niższa niż się spodziewaliśmy. Tych czynników było kilka. Strony doszły do wniosku, że w tej formule współpraca nie rokuje" - dodał prezes.

18 czerwca mBank poinformował, że Orange Polska i mBank podjęły decyzję o zakończeniu projektu Orange Finanse z dniem 31 grudnia 2018 roku. Klienci będą nadal mogli korzystać ze swoich kont oraz wszystkich dotychczasowych usług. O poszczególnych etapach zmian klienci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

mBank podał wówczas, że obecnie z Orange Finanse korzysta ponad 430 tys. klientów, którzy docenili możliwości nowoczesnej bankowości mobilnej z wykorzystaniem szybkich, wygodnych i bezpiecznych płatności.

Orange Polska i mBank ruszyły z ofertą usług finansowych pod marką Orange Finanse w październiku 2014 r. Wówczas Stypułkowski informował, że bank liczy na nawet 1 mln klientów w ciągu trzech lat dzięki uruchomieniu Orange Finanse. Wskazał wtedy także, że potencjał przychodowości projektu sięga kilkuset milionów złotych rocznie w trzecim roku funkcjonowania, zakładając, że osiągnie on poziom zbliżony do osiąganego na ówczesnej bazie klientów.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec 2017 r.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)