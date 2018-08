ING BSK oczekuje dalszego wzrostu wskaźnika kredytów do depozytów



Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - ING Bank Śląski oczekuje dalszego wzrostu wskaźnika kredytów do depozytów (L/D), który zbliża się do poziomu 90%, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Bank spodziewa się wzrostu kosztów finansowania na rynku ze względu na wysoką konkurencję po stronie depozytów, szczególnie detalicznych.

"Mamy bardzo silny wzrost kredytów - prawie 12 mld zł rok do roku. To rekordowe półrocze w historii banku, jeśli chodzi o wzrost akcji kredytowej. Dostosowujemy do tego tempo i strukturę naszych baz depozytowych. Wzrost w poważnym stopniu jest efektem dużej operacji depozytowej zakończonej pod koniec czerwca. Nasz wskaźnik L/D jest na poziomie ok. 90%, więc zmierzamy do tego poziomu, który założyliśmy na ten rok. Ten wskaźnik powinien nadal ulegać poprawie" - powiedział Bartkiewicz podczas konferencji prasowej.

Wskaźnik kredytów do depozytów wyniósł 86,8% na koniec II kw. wobec 85,3% rok wcześniej.

Prezes podkreślił, że wzrost akcji kredytowej związany jest m.in. ze zmianą struktury portfela kredytowego na rzecz produktów wyżej marżowych.

"Marża odsetkowa utrzymuje się na wysokim poziomie. Utrzymanie wysokiego tempa akcji kredytowej wiąże się z wyższą presją na marżę, ten trend jest wyznaczony" - powiedział Bartkiewicz.

Marża odsetkowa netto (kwartalna) wyniosła 2,93% na koniec II kw. wobec 2,85% rok wcześniej i 2,88% w I kw. 2018 r. Skumulowana marża odsetkowa netto wyniosła 2,93% na koniec II kw. br. wobec 2,80% rok wcześniej i 2,91% na koniec I kw. 2018 r.

Wartość kredytów udzielonych przez ING Bank Śląski w I półroczu br. wyniosła 11 874 mln zł. Wartość portfela na koniec II kw. wyniosła 96,15 mld zł i była wyższa o 14% w skali roku, w tym wartość kredytów detalicznych wzrosła o 22%, a kredytów korporacyjnych zwiększyła się o 8% r/r.

Depozyty klientów ogółem wzrosły o 12% w skali roku do 107,47 mld zł na koniec czerwca, w tym depozyty detaliczne wzrosły o 11% r/r, a korporacyjne o 14% r/r.

Bartkiewicz poinformował, że bank obserwuje na rynku dużą konkurencję, szczególnie po stronie depozytów dla klientów indywidualnych.

"Widzimy, że podmioty, które mają słabszą ofertę depozytową, muszą podwyższać cenę depozytu. Wszyscy konkurują o ściśle określony zasób depozytów detalicznych na rynku. Z kolei depozyty korporacyjne, które stabilizowały sytuację przez dłuższy czas, w pierwszej kolejności będą redukowane. Z tych strumieni, które widzimy wynika, że koszt pozyskania środków będzie rósł, mimo, że stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie" - powiedział Bartkiewicz.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.

(ISBnews)