"Wynagrodzenie konsorcjum z tytułu realizacji Inwestycji wynosi ok. 568,7 mln zł netto, przy czym udział emitenta w konsorcjum został określony na 30%, co odpowiada kwocie ok. 172,5 mln zł netto" - czytamy w komunikacie.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest w III kwartale 2021 r.

"Via Baltica to jedna z najważniejszych tras, nie tylko z punktu widzenia układu komunikacyjnego Polski, ale i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj podpisujemy umowę na budowę przedostatniego jej odcinka, od obwodnicy Szczuczyna do Ełku. To, że prawie cała Via Baltica jest już w realizacji, jest wynikiem determinacji obecnego rządu, który przykłada szczególną wagę do jej jak najszybszego ukończenia. Dla regionu budowa drogi ekspresowej oznacza bezpośrednie połączenie komunikacyjne z międzynarodową trasą, która połączy północ i południe Europy" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, cytowany w odrębnym komunikacie resortu.

Okres realizacji inwestycji wynosi 29 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że prace będą realizowane poza tzw. okresem zimowym tj. do 15 grudnia oraz od 15 marca każdego roku, podano także.

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn - Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (Connecting Europe Facility - CEF).

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,25 mld zł w 2016 r.

