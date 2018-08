"TVP Info informuje o działaniach polityków proporcjonalnie do ich aktywności. Wbrew temu, co twierdzi Michał Szczerba, Rafał Trzaskowski regularnie gości w programach informacyjnych TVP" - napisał na Twitterze szef TAI Jarosław Olechowski.

Jak dodał, jest zaskoczony zarzutami jakie politycy Platformy Obywatelskiej formułują pod adresem TVP Info. "Dziennikarze TVP regularnie informują o aktywności (Rafała) Trzaskowskiego, choć jego sztab wyborczy utrudnia pracę reporterom, np. nie wpuszczając ekipy TVP do kampanijnego busa" - podkreślił Olechowski.

Politycy PO zapowiedzieli, że w poniedziałek złożą do PKW wniosek o przeprowadzenie czynności sprawdzających w sprawie "nielegalnych działań promocyjnych i agitacyjnych" prowadzonych przez TVP na rzecz kandydata na prezydenta Warszawy Partyka Jakiego. Poinformował o tym w sobotę poseł PO Michał Szczerba.

Jak przekonywał poseł, powołując się na raport portalu "Polityka w sieci", w ciągu ostatnich 30 dni liczba wzmianek o Patryku Jakim w telewizji TVP Info, w portalach społecznościowych, "w przeliczeniu na wartość ekspozycji reklamowej jest szacowana na ponad 605 tys. dol".

Dodał, że w tym samym czasie ten sam wskaźnik dla oficjalnego kandydata Platformy Obywatelskiej na urząd prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wyniósł 81 tys. dol.

"Oznacza to, że w telewizji publicznej finansowanej z pieniędzy podatników, która co do zasady powinna być obiektywna, apolityczna, nieporównywalnie więcej czasu antenowego w mediach społecznościowych poświęca się kandydatowi partii rządzącej niż jego kontrkandydatom" - ocenił poseł PO. Według niego, działania prowadzone przez publiczną telewizję to "absolutne nadużycie".