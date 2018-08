Według relacji publicznego nadawcy VRT narkotyki, które zostały znalezione we wtorek, były ukryte pomiędzy płytkami ceramicznymi w trzech kontenerach. Przypłynęły one z Brazylii. W sumie odkryto około 2 tys. porcji środka odurzającego, którego wartość hurtowa oceniana jest na 56 mln euro, co przekłada się na około 100 mln euro w sprzedaży ulicznej.

Belgijska prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. Na razie nie przekazano informacji o żadnych zatrzymaniach. "To największa ilość narkotyków, jaką kiedykolwiek odkryto w porcie w Gandawie" - powiedział komisarz Patrick Willocx z Federalnej Policji Flandrii Wschodniej.

Grupy przestępcze częściej do przemytu narkotyków wykorzystują większy belgijski port w Antwerpii. W pierwszym półroczu tego roku przechwycono w nim 30 ton narkotyków. Znaleziona kokaina będzie zniszczona przez wyspecjalizowaną jednostkę.(PAP)