R22 chce być liderem hostingu i domen w Rumunii z ponad 30-proc udziałem w rynku



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Po nabyciu Gazduire Web oraz dwóch kolejnych podmiotów z rynku hostingu i domen w Rumunii, R22 planuje dalsze akwizycje, które pozwolą na umocnienie pozycji lidera na tym rynku i wzrost udziału do końca bieżącego roku do poziomu 20%, a docelowo - do ponad 30%, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

"Naszym celem jest zostanie liderem na rynku rumuńskim już w tym roku. Mamy uzgodnione warunki z dwoma kolejnymi [obok Gazduire] spółkami - Top 2 i Top 4 w Rumunii" - powiedział Dwernicki podczas konferencji prasowej.

"Na początek wybraliśmy rynek rumuński, to rynek bardzo mocno rosnący. Łatwo można przewidywać, co się będzie działo na tamtejszym rynku hostingowym, który jest obecnie ok. 5 lat za Polską" - dodał prezes.

Wiceprezes Robert Stasik wyjaśnił, że wszystkie trzy podmioty są wolne od długu i wszystkie charakteryzują się podobną rentownością, jak spółka H88 w Polsce. Ponadto w każdym przypadku R22 chce mieć udział większościowy. Zapowiedział też, że Gazduire będzie konsolidowane od września br., pozostałe spółki najprawdopodobniej od października.

R22 interesuje się też rozwojem na innych rynkach hostingowych Europy Środkowej.

"Prowadzimy rozmowy na kilku rynkach, nie chcę zdradzać, który będzie kolejnym. Widzimy silną możliwość zaistnienia polskiej spółki w rynkach Europy Środkowej" - powiedział też Dwernicki.

R22 podał dziś, że przejmuje rumuński Gazduire Web SRL i ustalił warunki inwestycji w dwa kolejne podmioty. Spółki będące przedmiotem transakcji obsługują obecnie blisko 30 000 klientów i ponad 50 000 domen. W swojej ofercie posiadają m.in. usługi hostingowe, domeny, certyfikaty SSL i serwisy dedykowane. Wszystkie spółki leżące w obszarze inwestycyjnym R22 należą do TOP 10 największych firm z rumuńskiego rynku hostingu i domen oraz są w dobrej kondycji finansowej i generują zyski na poziomie netto.

H88 Hosting, należąca pośrednio do Grupy R22, nabędzie 99,9% udziałów w Gazduire Web za 1,1 mln euro. Warunki pozostałych transakcji nie zostały na razie ujawnione.

W ocenie R22, rynek rumuński rośnie w tempie ok. 20% r/r, taka jest też perspektywa na najbliższe lata. Dodatkowo od 2018 roku domeny w Rumunii są sprzedawane w modelu rocznych odnowień, zamiast w modelu wieczystym. Z tego tytułu wartość rynku domen wzrośnie według szacunków skokowo o ok. 30%. Działalność hostingowa grupy na rynku rumuńskim będzie prowadzona przez spółkę celową H88 HOSTING S.R.L. Projekt będzie stanowił niejako powtórzenie działań i dokonań Grupy H88 na rynku polskim, kiedy cztery autonomiczne podmioty o podobnej skali działalności zostały połączone w jeden organizm, podano w materiale.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2017 r.

(ISBnews)