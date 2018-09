C&W: Poza Warszawą ma powstać blisko 1 mln m2 powierzchni biurowej



Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Na regionalnych rynkach biurowych w budowie pozostaje 84 budynków o łącznej powierzchni przekraczającej 950 000 m2, wynika z raportu "MarketBeat: Rynek biurowy regiony. Podsumowanie I połowy 2018 r." przygotowanego przez Cushman & Wakefield. Deweloperzy są najbardziej aktywni w Krakowie (281 700 m2), we Wrocławiu (240 000 m2) i w Trójmieście (158 000 m2).

W pierwszej połowie 2018 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na głównych rynkach regionalnych (Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Lublinie) wyniosły ponad 4,637 mln m2. Analitycy międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield wskazują na wysoki poziom absorpcji, spowodowany wzmożoną aktywnością najemców w 2017 r. i zabezpieczeniem umowami przednajmu powierzchni biurowej oddawanej do użytku w roku bieżącym. Dzięki temu, mimo dużego przyrostu nowej podaży, wskaźnik pustostanów obniżył się, podano w komunikacie.

"Rozwój rynków regionalnych w Polsce nie zwalnia tempa. Mamy już dwa rynki - Kraków i Wrocław, których zasoby biurowe przekraczają milion m2. Większa skala oznacza mniejszą zależność od popytu zewnętrznego oraz kusi fundusze inwestycyjne, które kupując gotowe i wynajęte budynki, motywują deweloperów do realizowania nowych projektów. Polska dzięki rozproszeniu talentów oraz kilkunastu silnym ośrodkom miejskim ma przed sobą jeszcze dużo do osiągnięcia w zakresie rozwoju branży usługowej i co za tym idzie, rynku nowoczesnych biurowców. Doceńmy to, że beneficjentami tego procesu nie są i nie będą tylko największe ośrodki miejskie" - powiedział dyrektor Sekcji Miast Regionalnych w dziale powierzchni biurowych w Cushman & Wakefield Krzysztof Misiak, cytowany w materiale.

Na ośmiu największych regionalnych rynkach biurowych w Polsce w pierwszej połowie 2018 r. popyt na powierzchnie biurowe wyniósł 261 900 m2 i był niższy o 19% od analogicznego okresu w rekordowym, pod względem aktywności najemców, roku 2017. Ponad połowa transakcji najmu została przeprowadzona w Krakowie (30% transakcji) i Wrocławiu (22% transakcji). Relatywnie wysoką aktywność najemców odnotowano również w Poznaniu, w Łodzi oraz w Katowicach. W strukturze popytu w pierwszej połowie 2018 r. dominowały nowe umowy (54%), przed renegocjacjami (19%) i ekspansjami (16%). 11% całkowitej aktywności najemców stanowiły powierzchnie zajęte przez właścicieli budynków. Do największych najemców w tej grupie należy zaliczyć BZ WBK, który otworzył swoje biuro we Wrocławiu, podano również.

Wskaźnik absorpcji netto na wszystkich regionalnych rynkach osiągnął 258 500 m2, (wzrost o 20% r/r i jest on wyższy od trzyletniej średniej o blisko 40%), a największy procentowy wzrost tego współczynnika został odnotowany we Wrocławiu oraz w Trójmieście.

"Nowa podaż biurowa na rynkach regionalnych w pierwszej połowie 2018 r. wyniosła 256 500 m2, (wzrost o 40% r/r) przy czym najwięcej powierzchni oddano we Wrocławiu (103 800 m2), w Krakowie (59 700 m2) oraz w Trójmieście (49 200 m2). Największymi oddanymi do użytku projektami były: Olivia Star w Trójmieście (45 700 m2), Sagittarius we Wrocławiu (24 900 m2), O3 Business Campus III w Krakowie (19 200 m2) oraz budynek Spokojna 2 w Lublinie (18 500 m2)" - czytamy dalej.

W analizowanym okresie wskaźnik powierzchni niewynajętej dla całego regionalnego rynku biurowego wyniósł 9,3% (niższy o 0,20 pkt. proc. r/r). Najmniej pustostanów odnotowano w Trójmieście 6,7%, a najwięcej w Katowicach 10,8 i w Lublinie 19,7%. Wysoki poziom pustostanów w Lublinie jest wynikiem oddania dwóch projektów biurowych, które powiększyły zasoby tego rynku o ponad 20%, podano także.

W pierwszej połowie 2018 r. stawki czynszów utrzymały się na stabilnym poziomie w większości analizowanych lokalizacji i oscylowały między 12 a 14,5 euro/m2/miesiąc, podsumowano.

(ISBnews)