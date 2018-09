Grupa Boryszew zrealizuje 200 mln zł capeksu w br. wobec planowanych 300 mln zł



Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Grupa Boryszew zrealizuje w roku nakłady inwestycyjne o ok. 100 mln zł niższe od pierwotnie planowanych 300 mln zł - głównie ze względu na modyfikację harmonogramu inwestycji w Koninie, spowodowaną wysokimi cenami prac budowlanych, wynika z wypowiedzi p.o. prezesa Piotra Szeligi.

"Zakładamy na cały rok capex wysokości ok. 200 mln zł w całej grupie. Szacowaliśmy 300 mln zł nakładów, ale tego nie zrobimy" - powiedział Szeliga podczas konferencji prasowej.

"Capeksu planowanego w Koninie z pewnością nie wykonamy. Dziś to wyraźnie widzimy i główny element, jaki za nim stoi, to konieczność przebudowania harmonogramu inwestycyjnego. Taki harmonogram, jaki sobie wewnętrznie narzuciliśmy, niestety, powoduje koszmarnie wysokie ceny części konstrukcyjnej. Dlatego rozciągamy to dalej w czasie, trochę zmieniamy całą koncepcję, bo ceny w budownictwie są obłędne. Podejrzewam, że w tym roku więcej niż jeszcze 50 mln zł w Koninie nie wydamy" - podkreślił.

W I połowie roku capex grupy wyniósł 104 mln zł, z czego 77 mln zł przypadło na segment metali, 25 mln zł na segment motoryzacja, a 2 mln zł na segment chemia.

Szeliga poinformował, że zmieni się także planowana wartość nakładów inwestycyjnych na 2019 rok.

"Koncepcja się nieco zmienia i pewnie będzie rozciągnięta w czasie. My zakładaliśmy, że przyszły rok to może być 400 mln zł capeksu, ale teraz nie widzę tego" - powiedział także prezes.

Jak poinformował członek zarządu Mikołaj Budzanowski, Grupa Boryszew realizuje obecnie 13 projektów o wartości ok. 350 mln zł, a w przygotowaniu jest 6 kolejnych.

"Musimy rozwijać bardziej zaawansowane produkty i strategia we wszystkich segmentach nastawiona jest na produkt bardziej wyspecjalizowany, podnoszący efektywność procesu rozwojowego. W tej chwili realizujemy 13 projektów o wartości ok. 350 mln zł, z tego one są dofinansowane poprzez fundusze europejskie i szybką ścieżkę wysokości ok. 135 mln zł" - powiedział Budzanowski.

Wskazał, że pierwsze widoczne efekty będą miały swoje odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o wynik finansowy w 2019 roku.

"To przede wszystkim jeśli chodzi o Walcownię w Dziedzicach, gdzie będziemy kończyć nowy projekt modernizacyjny, który podniesie w 2019 i 2020 moce produkcyjne. To bardzo zaawansowany projekt nowej linii walcowniczej do twardych stopów w MPA Skawina - będzie sukcesywnie wprowadzany do obrotu w 2019 roku, a w pełni wykorzystana moc powyżej 20 tys. ton będzie w 2020 roku. Podobnie jeżeli chodzi o Konin - tu jest bardziej rozwinięty projekt badawczo-rozwojowy, na który na dzisiaj składa się z 5 projektów 5 różnych rund dofinansowań w zakresie odlewni, czy w zakresie nowej linii walcowniczej" - powiedział członek zarządu.

Dodał, że obecnie grupa realizuje 6 projektów z sektora automotive m.in. zaawansowany projekt automatyzacji procesu produkcyjnego z wykorzystaniem machine learning w oparciu o AI w jednym z zakładów produkujących części plastikowe, to również projekt automatyzacji w zakładzie Maflow.

"To są nasze priorytety na rok ten i przyszły, których realizacja będzie widoczna w wynikach całej grupy" - podsumował Budzanowski.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.



