Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego przypomniał, że Polska jest jednym z niewielu państw UE, w których udział węgla w tzw. miksie energetycznym pozostaje nadal znaczący. ”Robimy pewne kroki w kierunku transformacji energetycznej, natomiast cały czas 80 proc. energii elektrycznej wytwarzanej jest z węgla kamiennego i brunatnego. W ciepłownictwie ten wskaźnik sięga aż 90 proc.” - mówił Roszkowski.

Dodał, że przez te zapóźnienia Polska będzie musiała w najbliższych latach znacząco przyspieszyć transformację energetyczną. Będzie to wynikało m.in. z regulacji UE i znaczących redukcji emisji CO2.

Zdaniem Roszkowskiego, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielkie koszty oraz dostępność rozwiązań rola gazu w procesie transformacji energetycznej w naszym kraju będzie rosła.

Prezes Zarządu Polskie LNG Paweł Jakubowski podkreślił natomiast, że przechodzenie w kierunku niskoemisyjnej gospodarki wymaga dwóch elementów. „Po pierwsze odpowiedniej infrastruktury, która zapewnia możliwość wykorzystywania różnych czystych, niskoemisyjnych paliw, a po drugie wymaga, aby ta infrastruktura była w pewnym sensie pokryta kontraktami takich surowców energetycznych, które są konkurencyjne w stosunku do pozostałych” - mówił Jakubowski. Dodał, że terminal gazowy w Świnoujściu doskonale wpisuje się w tego typu scenariusz.

Szef Polskiego LNG poinformował, że obecnie spodziewana jest już 40-sta dostawa błękitnego paliwa do Świnoujścia, a już niebawem w terminalu zostanie przeładowana 3-tysięczna cysterna. „Oznacza to, że są biznesowo uzasadnione potrzeby, aby wykorzystywać LNG w technologicznie zawansowanej formie, w małych porcjach tam gdzie w sposób tradycyjny jest to nieopłacalne lub nie ma takiej technicznej możliwości” - zaznaczył Jakubowski.

Jego zdaniem impulsem do rozwoju rynku LNG będzie też dyrektywa siarkowa, która wskazuje, że w obszarze Morza Północnego, Morza Bałtyckiego, Cieśnin Duńskich, czy Kanału La Manche powinna być mocno ograniczona zawartość siarki w paliwach. „Oznacza to, że LNG może być też znakomitym rozwiązaniem jako czyste paliwo do transportu morskiego” - powiedział Jakubowski.

O tym, że rynek LNG będzie w Polsce rósł jest też przekonany wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny Marcin Szczudło. Poinformował on, że w 2019 r. spółka PGNiG S.A. zamierza sprowadzić do terminalu w Świnoujściu co najmniej 28 dostaw LNG.

Zwrócił przy tym uwagę, że LNG daje nowe możliwości gazyfikacji małych miejscowości. „Dosyć dynamiczne rozwijają się wyspowe instalacje gazowe co daje szanse na gazyfikację w gminach, które znajdują się nawet daleko od rurociągów. Ten projekt się toczy i już niedługo będzie widać pierwsze jego efekty” - zapowiedział Szczudło.

W tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy uczestniczy ponad 4 tys. gości z Europy, Azji i USA - wśród nich polski premier, ministrowie, parlamentarzyści, szefowie wielkich firm i eksperci, ludzie kultury i nauki.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP

>>> Czytaj też: Jak przebiega prywatyzacja z udziałem zagranicznego kapitału? [WIDEO]