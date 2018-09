Jak podano w przesłanym PAP komunikacie, w sierpniu z wrocławskiego lotniska skorzystało ponad 22 proc. pasażerów więcej niż przed rokiem i było ich w sumie 373 tys. osób. Natomiast lipiec był w ogóle najlepszym miesiącem w historii portu - ponad 374 tys. pasażerów.

„Podsumowanie trzech wakacyjnych miesięcy wypada doskonale. Wyniki pokazują, że nasza siatka połączeń, w tym wprowadzane przez przewoźników nowości, doskonale wpisuje się w oczekiwania podróżnych” – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes portu Dariusz Kuś.

Od początku 2018 r. Port Lotniczy Wrocław obsłużył ponad 2,25 mln pasażerów, czyli o ponad 17 proc. więcej niż w tym samym okresie 2017. Zgodnie z prognozami do końca 2018 r. lotnisko obsłuży ponad 3,2 mln pasażerów.

Jak podano, w sierpniu prawie 202 tys. pasażerów skorzystało z oferty tanich linii na trasach międzynarodowych. To oznacza wzrost o 29,2 proc. w porównaniu z sierpniem poprzedniego roku. Wśród kierunków południowych najpopularniejsze są połączenia do Hiszpanii, Włoch, Portugalii. Np. na trasie do Alicante zajętych jest 95,4 proc. miejsc, na Teneryfę 94,4 proc., do Lizbony 94,3 proc., do Malagi 94 proc., a ponad 93 proc. do Palermo, Madrytu, Mediolanu, Barcelony i na Kretę. Podobną popularnością cieszą się też nowości tegorocznego sezonu letniego, w tym Ateny, Neapol, Faro i Porto, gruzińskie Kutaisi czy Podgorica w Czarnogórze.

W tym roku szczególnie dynamicznie rozwija się segment połączeń czarterowych z wrocławskiego lotniska. Z oferty biur podróży skorzystało w sierpniu 2018 prawie 107 tys. podróżnych, co oznacza wzrost o ponad 57 proc. w porównaniu do sierpnia 2017 – podano w komunikacie.(PAP)

autor: Roman Skiba