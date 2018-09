Kruk zakończy przegląd opcji strategicznych w jeszcze w tym roku



Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Kruk ocenia, że ogłoszony w lipcu przegląd opcji strategicznych grupy zakończy się jeszcze w tym roku, poinformował prezes Piotr Krupa.

"Na początku lipca ogłosiliśmy przegląd opcji strategicznych. Ten proces trwa, nic nie wydarzyło się przełomowego. Rozważamy dwie formuły - pozostanie przy status quo lub poszukanie inwestora, który ze spółką pokusi się o dalszy rozwój w tym biznesie" - powiedział Krupa podczas konferencji prasowej.

"Sądzimy, że przegląd zakończy się nie później niż do końca tego roku. Harmonogram jest przybliżony" - dodał.

Krupa powiedział też, że efekt przeglądu może być dwojaki: "Albo dojdzie do porozumienia między spółką a inwestorem prywatnym i dojdzie do wezwania na pozostałe akcje spółki, albo zarząd będzie kontynuował realizację strategii" - wskazał.

Kruk poinformował 9 lipca, że zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych, którego celem jest wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu spółki, którym jest stworzenie jednej z wiodących europejskich firm zarządzających wierzytelnościami i osiągnięcie znaczącej pozycji grupy w Europie Zachodniej i na innych rynkach poprzez rozwój organiczny i akwizycje.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

