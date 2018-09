Echo celuje w 1000 przekazań lokali i 1100 umów przedwstępnych do końca br.



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Celem sprzedażowym Echo Investment jest przekazanie klientom 1 000 mieszkań do końca roku i zawarcie umów przedwstępnych na sprzedaż 1 100 lokali, poinformował prezes Nicklas Lindberg.

"W drugim kwartale 2018 r. zanotowaliśmy wysoką marżę na sprzedaży mieszkań, która wzrosła do 33% z 28% zanotowanych w pierwszym kwartale. Przystosowaliśmy naszą strategię w sektorze, żeby bronić takiego poziomu marżowości mimo rosnących kosztów i przy wysokim popycie na mieszkania. Dążymy do takiego kształtowania sprzedaży, by 80% mieszkań w każdym projekcie było sprzedane do zakończenia budowy, a pozostałe 20% - w kolejne sześć miesięcy. Nasze doświadczenie pokazuje, że marża na gotowych mieszkaniach jest wyższa, bo klienci mogą je zobaczyć wewnątrz przed transakcją i wprowadzić się niemal natychmiast" - napisał Lindberg w liście dołączonym do raportu.

"Intensywnie pracujemy nad optymalizacją oraz standaryzacją projektów i zamówień, żeby maksymalnie wykorzystywać efekt dużej skali. Celem działu sprzedaży jest przekazanie klientom 1 000 mieszkań do końca roku i zawarcie umów przedwstępnych na sprzedaż 1 100 lokali" - dodał prezes.

Echo Investment sprzedało w I półroczu 2018 r. 558 mieszkań i przekazało klientom 174 lokale. Sprzedaż w analogicznym okresie 2017 r. wyniosła 551 mieszkań, natomiast liczba przekazanych lokali - 158.

Lindberg zapowiedział też, że za kilka tygodni będzie miało miejsce otwarcie w Katowicach centrum handlowego Libero, które jest już w pełni wynajęte.

"To doskonale zlokalizowany i nowoczesny obiekt ze znakomitym doborem najemców oraz usług. Pracujemy na podobny sukces w warszawskiej Galerii Młociny, która już na ponad pół roku przed otwarciem jest w 87% wynajęta. Zarówno ze względu na wynajem, jak i przychody, oba projekty osiągają wyniki lepsze od oczekiwanych. Obydwa staną się naturalnymi miejscami, które zapewnią gościom dobrą zabawę, mile spędzony czas i miejsce na spotkania w fantastycznej strefie restauracyjnej. Funkcje te stanowią do 20% powierzchni każdego z projektów" - napisał prezes.

Odnosząc się do flagowej inwestycji - Browarów Warszawskich, wskazał, że jeszcze w tym roku wszystkie budynki tego kompleksu wejdą w fazę budowy.

"Do 2020 r. wszystkie będą gotowe i przekazane użytkownikom, łącznie z doskonale zorganizowaną przestrzenią publiczną, dostępną dla wszystkich mieszkańców miasta. To miejsce przyciągnie ludzi: będzie doskonałe do zamieszkania, pracy czy spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi czy rodziną" - zapowiedział Lindberg.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)