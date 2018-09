"Jesteśmy już na zaawansowanym etapie w tym procesie i myślę, że do końca tego roku lub na początku przyszłego poinformujemy opinię publiczną o podjętych decyzjach, które mogą zapewnić spółce nowe możliwości wzrostu" - powiedział Groborz, cytowany w komunikacie.



ERG to producent nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych. Oferta spółki kierowana jest głównie do odbiorców reprezentujących przemysł hutniczy, spożywczy, producentów opakowań giętkich oraz przemysł motoryzacyjny. Spółka produkuje również taśmy samoprzylepne, worki foliowe oraz plandeki malarskie, które trafiają na rynek detaliczny. Akcje spółki są notowane od 2005 r. na GPW.



(ISBnews)