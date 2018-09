Selena FM miała 15,06 mln zł zysku netto, 18,01 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 15,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 18,01 mln zł wobec 19,41 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 332,28 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 321,04 mln zł rok wcześniej.



W I-II kw. 2018 r. spółka miała 10,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,94 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 580,46 mln zł w porównaniu z 541,15 mln zł rok wcześniej.

Największy i najbardziej dynamiczny wzrost sprzedaży miał miejsce na rynkach rozwiniętych, m.in. w Hiszpanii (20%), USA (18%), a także na Ukrainie (14%), podano w komunikacie.

"Grupa Selena zakończyła I półrocze 2018 roku z dobrymi wynikami finansowymi. W tym okresie mieliśmy do czynienia z wciąż wysokimi cenami większości surowców i wahaniami kursów walut. Z uwagą przyglądamy się tym rynkom, na których sytuacja nie jest stabilna. Obserwując zmiany kursów walut na rynkach w Rosji i Turcji podejmujemy odpowiednio szybkie decyzje, aby zneutralizować ich wpływ na wyniki Grupy. Staramy się kompensować sytuacje na trudniejszych rynkach, np. brazylijskim, działaniami wykorzystującymi sprzyjającą koniunkturę w rejonie Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Tam właśnie utrzymujemy wysoką dynamikę sprzedaży. Z kolei na rynku polskim szczególnie niepokoi nas fakt braków kadrowych, co w zauważalny sposób zaczyna wpływać na potencjał polskiego budownictwa. Odnosząc się do powyższych przykładów, Grupa Selena w II półroczu w maksymalny sposób chce wykorzystać dobrą sytuację gospodarczą na pozostałych rynkach, równoważąc potencjalne czynniki in minus dla spółki. Obecnie prognozujemy, że bilans na koniec roku zamkniemy z pozytywnym wynikiem" – skomentował prezes Marcin Macewicz, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2018 r. wyniósł 25,09 mln zł wobec 20,26 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.



(ISBnews)