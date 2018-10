Celon Pharma: Zakończono procedurę rejestracyjną Salmex w Czechach i Słowacji



Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Zarząd Celon Pharma powziął dziś informację od partnera biznesowego o pozytywnym zakończeniu europejskiej procedury rejestracyjnej (MRP, mutual recognition process, procedura wzajemnego uznania) dla leku Salmex na rynkach Czech i Słowacji, podała spółka.

"Po zakończeniu europejskiego etapu rejestracji objęte nią państwa zweryfikują narodowe wersje druków informacyjnych (min. ulotka, opakowanie leku) oraz wydadzą narodowe decyzje o dopuszczeniu do obrotu w terminach przewidzianych przez procedury legislacyjne. Szacowany termin wprowadzenia produktu, w zależności od tempa uzyskania finalnych pozwoleń to I kwartał 2019" - czytamy w komunikacie.

Spółka wskazała, że rejestracja leku na rynkach w Czechach i Słowacji otwiera drogę do komercjalizacji leku na kolejnych, graniczących z Polską rynkach, zamieszkałych przez ponad 15 mln mieszkańców. Obecnie wspólnie z partnerem biznesowym spółka weryfikuje faktyczną wielkość potencjalnego rynku zbytu i możliwości komercjalizacyjne dla produktu.

"Zakończenie ww. procedury rejestracyjnej jest wyrazem konsekwentnej realizacji strategii spółki w zakresie ekspansji zagranicznej. Czechy i Słowacja są kolejnymi europejskimi rynkami, na których spółka zarejestrowała swój produkt" - podkreślono.

We wrześniu 2018 roku pozytywnie została zakończona procedura rejestracji największej z trzech dawek leku Salmex obejmująca kraje: Wielka Brytania, Włochy, Holandia, Irlandia, Rumunia, Malta i Luksemburg. W br. Salmex został zarejestrowany na rynku niemieckim, a w 2017 na rynkach skandynawskich.

Celon Pharma jest zintegrowaną firmą biofarmaceutyczną zajmującą się badaniami, rozwojem, wytwarzaniem oraz sprzedażą produktów farmaceutycznych. Zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2016 r.

(ISBnews)