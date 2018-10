Szef polskiego rządu rozpoczyna drugi dzień wizyty w Brukseli od spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Jak mówił w rozmowie z dziennikarzami, w trakcie spotkania poruszy tematy związane z Brexitem, migracjami oraz sprawami bilateralnymi.

Ponadto Morawiecki odniósł się do środowego wystąpienia brytyjskiej premier przed unijnymi liderami. May przedstawiła perspektywę swego kraju w sprawie negocjacji brexitowych z UE. "Wczoraj premier Theresa May miała istotne wystąpienie, które być może przy odpowiednim podejściu po obu stronach daje jakąś furtkę do rozwiązania tej patowej sytuacji, wyjścia z impasu" - mówił szef polskiego rządu.

"Zobaczymy, nie wiadomo do końca, jak się to potoczy" - dodał.

W pierwszym dniu szczytu unijni liderzy najpierw wysłuchali 15-minutowego wystąpienia brytyjskiej premier, a następnie kontynuowali dyskusję w formacie UE27, tj. bez May. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani ocenił, że ton wypowiedzi May był pozytywny, ale nie powiedziała ona nic nowego.

Ostatecznie pierwszy dzień szczytu zakończył się bez przełomu. Według źródeł przywódcy w trakcie trzygodzinnych rozmów nie zdecydowali, czy zwołają dodatkowy szczyt unijny w listopadzie, i tę decyzję uzależnili od postępu w rozmowach.

Morawiecki odniósł się w czwartek także do tematu migracji. Jak zaznaczył, ustalenia czerwcowego szczytu UE będą przekształcane w konkretne procedury.

"My jesteśmy bardzo zadowoleni z tych konkluzji RE (Rady Europejskiej) w czerwcu i też pierwsze konkretne propozycje ze strony prezydencji austriackiej (w Radzie UE) pokazują, że oni zrozumieli, w którym kierunku teraz cała Unia Europejska powinna iść" - powiedział Morawiecki.

"Będziemy operacyjnie ubierać to, co zdarzyło się w czerwcu, w konkrety, jak powinna wyglądać cała procedura" - dodał.

Zgodnie z ustaleniami czerwcowego unijnego szczytu w państwach UE, które dobrowolnie się na to zgodzą, powstaną centra kontroli migrantów, a poza krajami Unii - ośrodki do wysadzania na ląd migrantów uratowanych na morzu.

W drugim dniu szczytu unijni liderzy będą kontynuować rozmowy na temat negocjacji w sprawie Brexitu. Ponadto zajmą się również kwestią migracji, bezpieczeństwa wewnętrznego i relacji zewnętrznych, w tym przygotowaniami do szczytu z Ligą Państw Arabskich.

