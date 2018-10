Podczas konferencji prasowej w Iłży Adamczyk podkreślił, że w Polsce potrzebne są przede wszystkim drogi bezpieczne, przewidywalne; drogi, które są oczekiwane nie tylko przez podróżnych, ale "przede wszystkim drogi, które powinny gospodarczo pobudzić uśpiony potencjał naszego kraju".

"Bez względu na to, kto dzisiaj zarządza w samorządzie, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy wychodzi z ofertą i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców tych małych społeczności" – powiedział minister.

Zaznaczył, że budowa obwodnicy Iłży jest możliwa dzięki wzajemnej współpracy parlamentarzystów z samorządowcami. " Mazowsze to takie szczególne miejsce, gdzie staramy się poprawić warunki na drogach krajowych, z resztą w każdym z rejonów podobnie, bo uznajemy, że Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlasie, Warmińsko-Mazurskie i Dolny Śląsk, wszędzie tam mieszkają Polacy i wszędzie tam musimy realizować zadania, które poprawiają bezpieczeństwo w ruchu drogowym" – podkreślił Adamczyk.

Dodał, że obecny rząd, w przeciwieństwie do poprzedników, nie wyróżnia wielkich aglomeracji, gdzie trzeba koncentrować wysiłek inwestycyjny.

"My realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju, a można ją przełożyć na proste słowa: Polska jest jedna, Polska jest od A do Z, jest w tym Iłża, mieści się w tym Krosno, Kętrzyn, czy Ełk. Nie ma Polski A i B, jak to próbowali, czynili i dzielili nasi poprzednicy z PO i PSL" – mówił Adamczyk.

Podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy dba o rozwój polskich dróg m.in. poprzez Krajowy Fundusz Drogowy, który jest procedowany w Sejmie. "To jest program, który jako pierwszy od kilkudziesięciu lat, w takiej wielkości, pozwoli zmienić sytuację na drogach lokalnych. (...) ponad 6 mld zł na wsparcie inwestycji samorządowych, ponad 6 mld zł na poprawienie bezpieczeństwa naszych dróg lokalnych. Często mieszkańcy Iłży i okolic nie wyjeżdżają na drogę krajową, często korzystają z dróg gminnych, żeby dojechać do pracy, zrealizować codzienne potrzeby i te drogi gminne muszą być wreszcie bezpieczne, przejezdne, przewidywalne" – zaznaczył minister.

Obwodnica Iłży, znajdująca w ciągu drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów, ma mieć 7,2 km. Będzie omijać miasto od strony zachodniej. W ramach zadania planuje się m. in. budowę sieci dróg dojazdowych, obiektów inżynierskich, oświetlenia drogowego oraz rozbudowę skrzyżowań jednopoziomowych.

Inwestycja obejmuje budowę dwóch węzłów drogowych – na przecięciu z drogą wojewódzką nr 747 (węzeł Iłża Północ) oraz na włączeniu w istniejący ślad drogi krajowej nr 9 (Iłża Południe).

Wykonawcą przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor, a wartość umowy wynosi ok. 185 mln zł. Inwestycja ma być zrealizowana do 2022 r.

Budowa obwodnicy Iłży planowana jest od wielu lat. W 2013 r. wojewoda mazowiecki wydał pozwolenie na jej budowę. Przedsięwzięcie zostało wpisane do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.