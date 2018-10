Konsorcjum Budimeksu ze Strabagiem i ZUE zmodernizowało linię kolejową nr 20



Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Budimeksu ze Strabagiem i ZUE zakończyło dla PKP PLK modernizację linii kolejowej nr 20 w Warszawie, podał Budimex. Wykonano m.in. 4 km torów kolejowych wraz z nową nawierzchnią na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska wraz z siecią trakcyjną oraz 4 przystankami z wiatami. To część większego projektu, który zakłada zmodernizowanie linii obwodowej w stolicy na odcinkach Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska oraz Warszawa Gołąbki - Warszawa Gdańska.

"Realizacja tego kontraktu rozpoczęła się w lutym 2017 roku, a jego finisz przewidziano na 2019. Już teraz konsorcjum zakończyło prace budowlane i modernizacyjne na linii nr 20. Całkowita wartość tego projektu to ponad 169 mln zł" - przypomniano w komunikacie.

Zmodernizowano i przebudowano 4 przystanki kolejowe z wiatami, tzn. przystanki Koło, Warszawa Zachodnia, Wola i Młynów. Ten ostatni jest szczególnie ważny, gdyż w przyszłości będzie stanowił ważny węzeł przesiadkowy łączący kolej, tramwaje oraz Młynów - stację planowanej, kolejnej linii metra. Ponadto przebudowano 3 wiadukty kolejowe - nad ul. Obozową, nad ul. Kasprzaka i nad ul. Wolską oraz kładki nad ul. Górczewską, podano również.

"Przebudowa układów torowych na szlakach i posterunkach ruchu obejmowana m.in. przebudowę głowic rozjazdowych, ukierunkowaną na wzrost prędkości wjazdów i wyjazdów. Dzięki tym zmianom pociągi będą mogły zwiększyć swoją prędkość na tym odcinku z 40 do 60 km/h, ale ostatecznie, po zakończeniu całego kontraktu, będą jechać z prędkością 80 km/h" - powiedział kierownik kontraktu w Budimeksie Tomasz Kaliszyk, cytowany w komunikacie.

Czas działań przy modernizacji został wydłużony o 6 miesięcy z powodu odkrycia podczas prac budowlanych kilkunastu bunkrów poniemieckich, zlokalizowanych wzdłuż remontowanej trasy. Obiekty z czasów II wojny światowej, które początkowo miały zostać zburzone, ostatecznie zostały wciągnięte do rejestru zabytków przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Innym czynnikiem wpływającym na termin oddana inwestycji była konieczność uzyskania dodatkowych zgód po stronie Urzędu Miasta, dotyczącej zmian organizacji ruchu samochodów pod nowymi wiaduktami, wskazano także.

"To tylko niektóre z elementów, jakie świadczą o poziomie trudności tej inwestycji. Z zasady budowa prowadzona w centrum miasta jest skomplikowane organizacyjnie, bo przecież mimo intensywnych prac miasto musi sprawnie funkcjonować dla mieszkańców. Jesteśmy jednak konsorcjum złożonym z firm o wielkim doświadczeniu w realizacji projektów kolejowych, więc podołaliśmy temu wyzwaniu" - podsumował prezes Budimeksu Dariusz Blocher.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)