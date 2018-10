WB Electronics sprzeda systemy łączności cyfrowej do Afryki za 23,1 mln euro



Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - WB Electronics podpisał z kontrahentem zlokalizowanym w jednym z krajów Afryki umowę na sprzedaż zestawów systemów łączności cyfrowej z datą wejścia w życie ustaloną na 21 października 2018 r., podała spółka. Wartość umowy wynosi ok. 23,1 mln euro, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość ok. 99 mln zł netto.

Umowa będzie realizowana w perspektywie kolejnych trzech lat, podano w komunikacie.

WB Electronics S.A. - to lider polskiej grupy przedsiębiorstw WB Group - która jest największym polskim prywatnym producentem i dostawcą elektroniki o przeznaczeniu wojskowym. WB Group zatrudnia ponad 800 pracowników, w tym ok. 50% pracuje w badaniach i rozwoju. Grupa WB znana jest głównie z produkcji innowacyjnych, niezawodnych i sprawdzonych w boju systemów łączności FONET i rodziny radiostacji F@stNet, powszechnie używanych w jednostkach artylerii systemów dowodzenia i kierowania ogniem ZZKO TOPAZ, nowatorskich systemów BSL FlyEye, systemów sterowania uzbrojeniem, rozwiązań dla budowy systemów SmartGrid. Grupa WB jest eksporterem produkowanych przez siebie systemów. Spółka jest notowana na Catalyst.

