Wyniki głosowania i wyborów prezydenta Nowej Soli podała PKW. Frekwencja wyniosła 50,25 proc.

Drugi wynik w wyborach prezydenta miasta – 16,01 proc. - uzyskał kandydat PiS Andrzej Wieczorek, trzeci – 3,15 proc. Marcin Chciuk z KKW SLD Lewica Razem, czwarty – Krzysztof Garwoliński z KWW Kukiz’- 15– 2,08 proc.

Licząca nieco ok. 39 tys. mieszkańców Nowa Sól jest jednym z trzech miast prezydenckich w woj. lubuskim. Oprócz niej są nimi stolice regionu – Gorzów Wielkopolski i Zielona Góra.

Komitet prezydenta Nowej Soli z wynikiem 60,82 proc. wygrał także wybory do Rady Miasta w Nowej Soli uzyskując 17 z 21 mandatów. PiS miał poparcie na poziomie 20,56 proc. co przełożyło się na cztery miejsca w radzie.

Pozostałe komitety nie wprowadziły swoich kandydatów do rady. Koalicja Obywatelska uzyskała 9,86 proc. głosów, SLD Lewica Razem osiągnął 6,04 proc, a Kukiz’15 – 2,72 proc.

Prezydent Nowej Soli powiedział PAP, że w nowej kadencji będzie dążył do dalszego rozwoju gospodarczego miasta, ale większy nacisk położy także na poprawę poziomu życia mieszkańców.

„Cały czas z uporem będę powtarzał, że najważniejszy jest rozwój gospodarczy, mimo tego, że bezrobocie w Nowej Soli jest bliskie zeru, to i tak będziemy walczyć o kolejne firmy, o kolejne inwestycje, o kolejne fabryki, o kolejne miejsca pracy, o ludzi, którzy zaczną wracać do Nowej Soli z zagranicy i Polski” – powiedział PAP Tyszkiewicz.

Dodał, że w ciągu 10 lat w Nowej Soli planuje wybudowanie ok. 2,5 tys. mieszkań dla osób, które będą chciały związać swój los z tym miastem.

„Rozwój gospodarczy przede wszystkim, ale też pomału będziemy zaczynali konsumować ten nasz sukces gospodarczy. Dzisiaj byliśmy skupieni jednak na tym, żeby budować drogi do fabryk, a trochę mniej zajmowaliśmy się sferą społeczną miasta. Nie mieliśmy jednak innych możliwości. Biedne miasto musiało najpierw podnieść się z kolan. Dzisiaj z tych kolan się podnieśliśmy i coraz większą wagę będziemy przykładać do poprawienia poziomu życia mieszkańców, do konsumowania tego naszego sukcesu gospodarczego” – zapowiedział prezydent Nowej Soli.

W poprzednich wyborach Wadim Tyszkiewicz startując z własnego komitetu także był bezkonkurencyjny; w I turze uzyskał ponad 86 proc. głosów. Wówczas w wyborach do rady miasta jego komitet zgarnął 19 mandatów. W 2014 r. w Nowej Soli frekwencja wyniosła 38,69 proc.

„Wynik jest nieco gorszy niż w poprzednich wyborach, bo miałem 87 proc., ale spodziewałem się tego, bo jednoznacznie określiłem się politycznie - jestem totalną opozycja wobec tego co się dzieje w kraju i liczyłem się z tym, że część tego twardego elektoratu na mnie nie zagłosuje i straciłem te 6-7 proc. Do tego w piątej kadencji trzeba liczyć się z tym, że przez 16 lat sprawowania rządów nie ma się samych przyjaciół” – stwierdził Tyszkiewicz.

Wadim Tyszkiewicz jest prezydentem Nowej Soli od 2002 r. Urodził się w 1958 r. na przedmieściach Hancewicz, na byłych kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Do Nowej Soli przyjechał w 1967 r. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. W 1986 r. założył firmę, która zajmowała się najpierw handlem oprogramowaniem i sprzętem komputerowym, a później była autoryzowanym dystrybutorem wielu producentów komputerów oraz twórcą oprogramowania.

Tyszkiewicz jest członkiem Nowoczesnej, ale jak zaznaczył nie jest aktywny w partii, lecz skupia się na pracy w samorządzie. Prezydent Nowej Soli jest także prezesem Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego i członkiem Zarządu Związku Miast Polskich. (PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz