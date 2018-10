PGE przedstawi wkrótce strategię dot. farm wiatrowych na Bałtyku



Warszawa, 24.10.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) powinna wkrótce przedstawić strategię dotyczącą farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, poinformował wiceprezes Paweł Śliwa.

"[W obszarze farm wiatrowych na Bałtyku] Polenergia i PGE są liderami zaawansowania prac. Na dziś kończymy badania środowiskowe, tworzymy strategię i myślę, że niebawem nasza strategia offshore'owa ujrzy światło dzienne, tym bardziej, że jest to jedna z naszych głównych opcji strategicznych" - powiedział Śliwa podczas panelu na konferencji Europower.

Na początku października przedstawiciele PGE informowali, że grupa planuje inwestycje w 3,2 GW nowych mocy, w tym łącznie do 2,8 GW w farmach wiatrowych na morzu, w dwóch etapach.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)