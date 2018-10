Lendi z grupy MZN Property uruchomiło Eksperta Kredytowego Online



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Lendi z grupy MZN Property udostępniło Eksperta Kredytowego Online (EKO) - narzędzie, które umożliwia w blisko 100% online-owe sprawdzenie zdolności kredytowej, porównanie kredytów hipotecznych i złożenie wniosku w wybranych bankach, poinformowali przedstawiciele Lendi i MZN Property.

"To nie jest porównywarka, to przeniesienie faktycznego procesu doradztwa kredytowego do internetu" - podkreślił współzałożyciel i CEO Lendi Michał Petters podczas konferencji prasowej.

Przez cały czas korzystania z Lendi użytkownik otrzymuje podpowiedzi od wirtualnego eksperta, który dopytuje o potrzeby i zwraca uwagę na ważne parametry, które ułatwiają dopasowanie kredytu hipotecznego do możliwości finansowych. Użytkownik ma również możliwość bezpośredniego kontaktu z doświadczonym ekspertem kredytowym ze swojej okolicy, który - po wyrażeniu zgody przez użytkownika - może uzyskać dostęp do już wprowadzonych danych, zweryfikować je i przekazać do wybranych banków. Jedyna czynność, która wymaga obecności użytkownika to podpisanie umowy z bankiem, wyjaśnił Petters.

"Dziś jest premiera. Za chwilę ruszamy z mocną kampanią promującą Eksperta Kredytowego Online" - dodał prezes MZN Property Jarosław Święcicki.

Według niego, kolejnym krokiem jest dodanie do platformy obsługi kredytów gotówkowych i firmowych oraz automatyzacja i integracja platformy z instytucjami finansowymi, tak, by proces uzyskania kredytu hipotecznego był w 100% online.

Dziś korzystający z EKO mają do wyboru trzy ścieżki: dla osób rozważających zakup nieruchomości na kredyt, dla osób mających wybraną wstępnie nieruchomość oraz dla osób, które chcą bezpiecznie wypełnić wniosek kredytowy.

Platforma m.in. może zbadać zdolność kredytową w 16 bankach, pokazać wszystkie koszty kredytu, obliczyć wysokość wkładu własnego i pomóc w wyborze konkretnej oferty konkretnego banku. Można jednocześnie sprawdzać różne warianty kredytu w symulacji, modyfikując zadane parametry: np. sprawdzić, o ile spadną odsetki przy skróceniu okresu spłaty, wyjaśnili przedstawiciele spółek.

Po wyborze konkretnej oferty kredytu platforma umożliwia przygotowanie i wygenerowanie wniosku kredytowego online. Potem następuje jedyna czynność offline, czyli podpisanie umowy z bankiem.

MZN Property jest właścicielem budowanej wokół serwisu Morizon.pl platformy nieruchomościowo-finansowej OneStopShop, która ułatwia użytkownikom proces transakcji na rynku nieruchomości. Platforma udostępnia funkcjonalności w zakresie sprzedaży oraz wyszukiwania i finansowania nieruchomości. Najważniejszym i największym serwisem nieruchomościowym Grupy jest Morizon.pl. W skład Grupy MZN Property wchodzą m.in. spółki Grupa Morizon, Lendi (pośrednictwo finansowe) i Finpack (m.in. software). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2017 r.

(ISBnews)