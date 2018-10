"Kilkanaście minut temu zakończyło się spotkanie Grzegorz Schetyna – Władysław Kosiniak-Kamysz; obaj liderzy potwierdzili wolę budowania koalicji w 10 sejmikach, w których możemy zbudować większość i umówieni są na konkretne rozmowy w najbliższych dniach" – powiedział Grabiec.

Jak dodał, w planach są także rozmowy z szefem SLD Włodzimierzem Czarzastym na temat współpracy w tych regionach, gdzie Sojusz ma swoich radnych w sejmikach. "Będą rozmowy, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym" – powiedział Grabiec.

Według rzecznika Platformy obecnie toczą się ponadto rozmowy z Bezpartyjnymi Samorządowcami na Dolnym Śląsku, bez których nie jest możliwe utworzenie koalicji w sejmiku tego regionu. "Rozmawiamy, budujemy koalicję, natomiast o wynikach będziemy informować. Bezpartyjni Samorządowcy nie wykluczyli koalicji z nami, więc przypuszczamy, że trzeba będzie porozmawiać przez kilka dni na temat współpracy programowej" – podkreślił Grabiec.

We wtorek portal gazetaWrocławska.pl podał, że na Dolnym Śląsku możliwe jest powstanie koalicji Bezpartyjnych Samorządowców z PiS.

Grabiec wyraził jednak nadzieję, że ostatecznie dojdzie do porozumienia BS z Koalicja Obywatelską (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska). "Sytuację oceniamy w ten sposób, że Bezpartyjnym Samorządowcom, którzy szanują niezależność samorządu, jest bliżej do nas niż do PiS, którego centralistyczna polityka nie jest akceptowana przez samorządowców" – zaznaczył Grabiec.

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak potwierdził w czwartkowej rozmowie z PAP, że w przyszłym tygodniu rozpoczną się rozmowy Platformy i Stronnictwa na temat koalicji regionalnych. "Zaprosimy też SLD do rozmów" – dodał Stefaniak.

Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory w 9 sejmikach województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Samodzielną większość PiS ma w 6 sejmikach województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego.

Koalicja Obywatelska wygrała w 7 sejmikach województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. KO samodzielną większość ma w 1 sejmiku: województwa pomorskiego. Zakładając możliwość współpracy z ludowcami, koalicja KO i PSL miałaby szansę na rządzenie w 7 sejmikach województw: kujawsko-pomorskim (18 mandatów na 30 wszystkich), mazowieckim (26 na 51), warmińsko-mazurskim (19 na 30), wielkopolskim (22 na 39).

W województwach lubuskim i zachodniopomorskim zbudowanie większości koalicyjnej zależeć będzie od decyzji radnych SLD i Bezpartyjnych Samorządowców. W opolskim - od radnych Mniejszości Niemieckiej. W sejmiku woj. śląskiego - od decyzji radnych SLD, a w dolnośląskim - od Bezpartyjnych Samorządowców i KWW Z Dutkiewiczem dla Dolnego Śląska. (PAP)

autor: Marta Rawicz