Atal wyemitował obligacje serii AM wartości 70 mln zł



Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AM o wartości 70 mln zł, podała spółka.

"Atal jest doświadczonym i cenionym podmiotem na rynku kapitałowym. Najnowsza emisja obligacji cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, mimo bardzo trudnej sytuacji na rynku papierów dłużnych. Obligatariusze wiedzą, że gwarantujemy im pewną oraz bezpieczną inwestycję. Jesteśmy pod tym względem doceniani przez sektor finansowy, także w różnego rodzaju rankingach i zestawieniach emitentów" - powiedział prezes Atalu Zbigniew Juroszek, cytowany w komunikacie.

Obligacje zostaną wprowadzone, w ramach rynku Catalyst, do alternatywnego systemu obrotu. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup gruntów oraz finansowanie wybranych przedsięwzięć deweloperskich, podano w komunikacie.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)