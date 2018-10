Robert Wardak został powołany na stanowisko prezesa RUCH



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza RUCH w restrukturyzacji powołała na stanowisko prezesa Roberta Wardaka, podała spółka. Jednocześnie na 3 miesiące na stanowisko członka zarządu został oddelegowany wiceprzewodniczący rady nadzorczej Artur Sierant. W zarządzie RUCH w restrukturyzacji pozostają Marek Podstawa oraz Bogumiła Rak.

"Powołaliśmy nowych członków zarządu, których nadrzędnym celem jest nadzór nad procesem restrukturyzacji. Zdecydowaliśmy się powierzyć to wyzwanie w ręce doświadczonych menedżerów, którzy wywodzą się ze środowiska biznesowego. Jednym z kluczowych zadań, z którymi będą się mierzyć, jest przede wszystkim przygotowanie odpowiedniego planu restrukturyzacji spółki" – powiedział przewodniczący rady nadzorczej RUCH w restrukturyzacji Seweryn Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

Robert Wardak karierę zaczynał w Najwyższej Izbie Kontroli, w departamencie Skarbu Państwa i Prywatyzacji. Jako starszy inspektor odpowiadał za kontrolę przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Kompetencje zawodowe zdobywał również w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, w której jako członek zarządu nadzorował działy produkcji, zakupu i inwestycji, podano również.

"RUCH S.A. w restrukturyzacji jest jedną z najdłużej działających spółek w Polsce. Posiada ugruntowaną pozycję na rynku dystrybucji i sprzedaży prasy oraz produktów i usług szybko zbywalnych. Do moich zadań należeć będzie dbanie o to, żeby działania podejmowane w RUCH S.A. w restrukturyzacji realizowały zakładany plan i wytyczone cele – dokończenie procesu restrukturyzacji, przywrócenie płynności w spółce oraz docelowo znalezienie inwestora. W najbliższym czasie przedstawię szczegółowe plany dotyczące dalszych działań zmierzających do poprawy kondycji spółki" – dodał Wardak.

RUCH S.A. jest jednym z największych dystrybutorów prasy w Polsce. Miesięcznie obsługuje ponad 10 mln klientów.

