Carrefour wprowadził kawomaty Costa Coffee do oferty sklepów franczyzowych



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - Carrefour Polska nawiązał współpracę z brytyjską siecią kawiarni Costa Coffee, w ramach której zainstalowane zostały w wybranych sklepach franczyzowych Carrefour Express convenience profesjonalne kawomaty Costa Express, podała spółka. Sieć planuje dalszy rozwój współpracy z nowym partnerem oraz kolejne inwestycje w rozbudowę swojej oferty gastronomicznej.

"Carrefour wdraża kolejne innowacje do swojej oferty franczyzowej, aby skuteczniej odpowiadać na potrzeby lokalnych klientów oraz zwiększać konkurencyjność sklepów franczyzowych. Dzięki współpracy z Costa Coffee, możemy wzbogacić naszą ofertę gastronomiczną o produkty znanej i rozpoznawalnej marki. Planujemy dalszy rozwój współpracy w tym roku i zainstalowanie kolejnych kawomatów w sklepach naszej sieci w całej Polsce" - powiedział dyrektor sklepów convenience w Carrefour Polska Michał Florkiewicz, cytowany w komunikacie.

Kawomaty Costa Express zostały wprowadzone do wybranych sklepów Carrefour Express zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Zakopanem. Do końca bieżącego roku nowy koncept pojawi się w kolejnych sklepach, w tym także w nowych koncepcie Carrefour dedykowanym właścicielom stacji paliw, podano również.

"Costa Coffee dostrzega duży potencjał wśród klientów sklepów detalicznych, jak również rosnącą potrzebę konsumpcji kawy on-the-go. Wspólnie z Carrefour, który jest silnym brandem na polskim rynku, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na trendy konsumenckie w ofercie premium segmentu sklepów detalicznych. Wierzymy w sukces nawiązanej współpracy Costa Express z siecią Carrefour. Profesjonalnie podchodzimy do wspólnej oferty kawowej, która rozwija i wzmacnia asortyment w Carrefour Express Convenience" - stwierdził dyrektor rozwoju Costa Express Tomasz Gruszczyński.

Carrefour Polska to multiformatowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce prawie 900 sklepów: hipermarketów, supermarketów, sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci ponad 40 stacji paliw.

(ISBnews)