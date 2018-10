PKP ma umowę z Budimeksem na przebudowę dworca w Białymstoku za ok. 36 mln zł



Warszawa, 26.10.2018 (ISBnews) - PKP podpisało umowę na przeprowadzenie gruntownej modernizacji dworca w Białymstoku, podała spółka. Wykonanie prac budowlanych powierzone zostało firmie Budimex. Prace zakończą się w I kwartale 2020 roku, a koszt inwestycji wyniesie około 36 mln zł.

"Dworzec w Białymstoku zostanie kompleksowo przebudowany. Rozebrana zostanie wewnętrzna antresola, wykonany zostanie nowy układ funkcjonalno-użytkowy obiektu, na nowo zostanie zagospodarowany także teren przed dworcem. Dzięki modernizacji bryła dworca odzyska swój pierwotny kształt. Przywrócony zostanie także historyczny charakter wnętrza poczekalni - będzie ona bardziej przestronna i zapewniająca lepszą obsługę podróżnych" - czytamy w komunikacie.

Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, powstaną m.in. windy dla pasażerów z niepełnosprawnością. Dla osób niewidomych i niedowidzących zaprojektowano system oznaczeń dotykowych i pasów prowadzących. Z uwagi na charakter obiektu PKP ściśle współpracuje z konserwatorem zabytków, wskazano również.

"Zależy nam na tym, aby dworzec w Białymstoku odzyskał swoją historyczną świetność, ale ważne są także nowe funkcjonalności ułatwiające korzystanie z obiektu wszystkim grupom podróżnych. Warto podkreślić, że obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dworzec w Białymstoku jest jednym z kilkunastu dworców w województwie podlaskim, które do 2023 roku zmodernizujemy lub wybudujemy od podstaw" ­- powiedział prezes PKP Krzysztof Mamiński, cytowany w materiale.

Na czas prowadzonej przebudowy w Białymstoku powstanie dworzec tymczasowy. Obiekt zapewniający podstawowe funkcje związane z obsługą podróżnych znajdzie się na placu przed dworcem, wskazano.

(ISBnews)