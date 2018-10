HubStyle chce rozwinąć sieć franczyzową, pierwszy sklep ruszył we Wrocławiu



Warszawa, 29.10.2018 (ISBnews) - HubStyle zapowiada rozwój sieci franczyzowej współpracującej z kanałem e-commerce, podała spółka. Spółka pilotażowo uruchomiła pierwszy sklep we Wrocławiu, a do końca przyszłego roku planuje uruchomić 20 placówek. Sieć stacjonarna stanowić będzie dodatkowy kanał dystrybucji.

"Rozwój stacjonarnych sklepów to krok milowy naszej działalności, możliwy m.in. dzięki pozyskaniu nowego inwestora, który wspiera nas finansowo i posiada bogaty know-how w zakresie zarządzania modelem franczyzowym. Widzimy zapotrzebowanie naszych klientek na placówki stacjonarne, w których można obejrzeć i przymierzyć produkty. Nasze doświadczenia w obszarze tradycyjnych placówek pokazały, że jest to równie rentowna działalność, co e-commerce, a lokal pozytywnie wpływa na liczbę i wartość zamówień w danym regionie. Chcemy być bliżej naszych klientek, dlatego placówki stacjonarne nie tylko będą prowadziły tradycyjny handel, ale będą też wsparciem dla realizacji zamówień e-commerce" - powiedział CEO HubStyle Wojciech Czernecki, cytowany w komunikacie.

Strategia rozwoju w obszarze sklepów stacjonarnych opiera się na placówkach franczyzowych. Do końca 2019 r. HubStyle planuje uruchomić 20 punktów Sugarfree & Cardio Bunny. Rozwój sieci stacjonarnej współpracującej z kanałem e-commerce ma na celu również wzmocnienie wizerunku marki oraz dotarcie do nowych klientów, podano także.

"Sklepy stacjonarne to kierunek, w którym chcemy się w najbliższym czasie intensywnie rozwijać. Dzięki wyższej sprzedaży w pierwszej cenie oraz mniejszej ilości zwrotów, generujących wysokie koszty logistyki, w kanale retail możemy osiągać wysokie marże. Zdecydowaliśmy się na rozwój formatu franczyzowego ze względu na dynamiczne tempo rozwoju sieci oraz optymalny poziom niezbędnego zaangażowania finansowego" - dodał CFO HubStyle Wiktor Dymecki.

22 października 2018 r. został otwarty pierwszy sklep Sugarfree w formacie franczyzowym. Docelowo rozwijany koncept będzie dotyczył zarówno marki Sugarfree, jak i Cardio Bunny. Celem spółki jest otwieranie placówek franczyzowych w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców, wskazano.

"Model franczyzy opieramy na strategii win-win pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Naszym celem jest dobra i dochodowa współpraca dla obu stron, ponieważ sukces naszych partnerów będzie oznaczać również nasz sukces" - stwierdził Czernecki.

W 2018 r. HubStyle pozyskał środki finansowe w wysokości około 7 mln zł. Pochodziły one z dwóch emisji akcji oraz sprzedaży spółki Sales Intelligence. Ostatnią emisję, o wartości 3 mln zł i cenie emisyjnej 0,5 zł, spółka zakończyła 26 października 2018 r., dzięki czemu ma zapewnione finansowanie na rozwój działalności. W tym roku Grupa spłaciła wszystkie wyemitowane obligacje (o wartości prawie 900 tys. zł) i aktualnie nie posiada żadnych obligacji, przypomniano.

Grupa HubStyle jest właścicielem marki odzieżowej Sugarfree.pl i sklepu internetowego pod tym adresem, oferującego sukienki, głównie polskiej produkcji oraz marek Cardio Bunny, Emente, Kragelman, Freakylicks. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)