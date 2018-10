Błaszczak, który przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych, ma się spotkać w poniedziałek w Waszyngtonie z doradcą prezydenta Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Rozmowy te będą dotyczyć m.in. powstania w Polsce amerykańskiej bazy wojskowej.

Szef MON poinformował, że poniedziałkowe spotkanie będzie drugim spotkaniem w Białym Domu z Boltonem. Jak dodał, zaplanowana jest już kolejna seria spotkań 13 i 14 listopada, podczas których ma rozmawiać z sekretarzem obrony USA Jamesem Mattisem. Z innych spotkań również zaplanowanych na listopad, szef MON wymienił te w Pentagonie. Wszystkie rozmowy mają dotyczyć powstania w Polsce "Fort Trump".

"Projekt ten podnosi bezpieczeństwo w Polsce. To jest moim celem, to jest celem premiera Mateusza Morawieckiego, ale też zwierzchnika sił zbrojnych prezydenta Andrzeja Dudy" - powiedział Błaszczak. "Projekt ma też pozytywny wpływ na bezpieczeństwo na całej wschodniej flance NATO, stąd zaangażowanie Stanów Zjednoczonych" - dodał.

Obecna wizyta jest czwartą wizytą szefa MON w USA. Błaszczak zapewnił, że podczas wszystkich swoich wizyt w USA, poświęconych sprawom bezpieczeństwa Polski, spotyka się z "bardzo przyjaznym przyjęciem" ze strony swoich rozmówców z Kongresu, Pentagonu i Białego Domu.

Błaszczak poinformował, że w poniedziałek towarzyszący mu wiceszef MON Tomasz Szatkowski przeprowadzi szczegółowe rozmowy na temat utworzenia w Polsce amerykańskiej bazy "Fort Trump". Rozmowy te są prowadzone w ramach grupy roboczej.

Szef MON podkreślił, że oferta Polski w tej sprawie została przedstawiona stronie amerykańskiej. "Leży na stole, oczekujemy na uwagi amerykańskie w tej sprawie. Jesteśmy otwarci, dyskutujemy, rozważamy różne opcje, chcemy znaleźć najlepsze rozwiązanie" - zaznaczył. "Jesteśmy przygotowani; są prowadzone oceny dotyczące możliwości przyjęcia takiej bazy. Propozycja jest konkretna. Jestem optymistą" - mówił Błaszczak.

Prezydent Andrzej Duda pod koniec września podczas spotkania w Białym Domu w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem wyraził nadzieję na wspólne zbudowanie w Polsce bazy, która nazywałaby się "Fort Trump". Później, odnosząc się do utworzenia w Polsce takiej bazy, dodał: "Wierzę w to głęboko, że jest to możliwe i jestem przekonany, że taka decyzja jest zarówno w polskim interesie, jak i w interesie USA".

Prezydent USA ocenił wtedy, że utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce kosztowałoby ok. 2 mld dol. "Myślę, że to mogłoby być coś przydatnego dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych krajów" - powiedział.

Amerykański Kongres zobowiązał szefa resortu obrony do przedstawienia, nie później niż do 1 marca 2019 r., raportu oceniającego "wykonalność i zasadność stałego stacjonowania w Rzeczypospolitej Polskiej sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych".