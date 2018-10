Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 6,8% r: r, wskaźnik NPL wyniósł 5,2% w III kw.



Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto w portfelu mBanku wyniosła 91,31 mld zł na koniec września 2018 r. i była wyższa o 1,9% w stosunku do końca czerwca br. i o 6,8% r/r, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł w III kw. br. 5,2% wobec 5,1% kwartał wcześniej.

"Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec września 2018 roku wyniosła 91 305,5 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 1 704,1 mln zł, tj. 1,9%. Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek wzrosła o 2,5%" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie do 41 971,6 mln zł, czyli o 3%, (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła o 3,7%). Sprzedaż kredytów korporacyjnych wzrosła o 8% w ujęciu kwartalnym i wyniosła 7 378 mln zł (z uwzględnieniem nowej sprzedaży, podwyższeń limitów oraz odnowień), podał też bank.

"Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł wobec stanu na koniec czerwca 2018 roku o 687 mln zł, tj. 1,3% i wyniósł 51 820,5 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe nieznacznie wzrosły o 0,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. W III kwartale 2018 roku Grupa mBanku sprzedała 1 189,5 mln zł kredytów hipotecznych oraz 2 322,4 mln zł kredytów niehipotecznych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursowych kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 1,6%" - czytamy dalej.

Na koniec III kwartału 2018 roku wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych sektorowi budżetowemu wyniosła 735,5 mln zł, co oznacza spadek w ujęciu kwartalnym o 54,8 mln zł, tj. 6,9%.

"Na dzień 30 września 2018 roku należności niepracujące (NPL) nieznaczne wzrosły w stosunku do końca poprzedniego kwartału. Wartość wskaźnika NPL zwiększyła się względem stanu na koniec czerwca 2018 roku i wyniosła 5,2%" - napisano też w raporcie.

Poziom pokrycia rezerwami należności niepracujących wzrósł w ujęciu kwartalnym z poziomu 70,0% do 71,7%.

Wartość zobowiązań wobec klientów w III kwartale wzrosła w stosunku do ubiegłego kwartału o 4 630,6 mln zł, tj. 4,7%, przy czym zobowiązania wobec klientów korporacyjnych zwiększyły się o 3 018,8 mln zł, tj. 8,5% w ujęciu kwartalnym, podczas gdy zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły o 1 790 mln zł, tj. 3% w omawianym okresie, podał także mBank.

Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 89,1%.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r.

