Groclin ma warunkową umowę sprzedaży 51% udziałów CADM za 42,5 mln zł



Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Groclin zawarł umowę sprzedaży 51% udziałów w CADM Automotive za 42,5 mln zł na rzecz CADM Holdings, spółki zależnej od funduszu Abris Mid-Market Fund III LP, podał Groclin.

"Obie firmy planują dalszą współpracę. Groclin skupi się na produkcji poszyć i znacząco zmniejszy zadłużenie. Planuje przejęcia mniejszych firm za granicą, gdzie koszty pracy są jeszcze niskie i pozwalają na wypracowanie lepszych marż" - czytamy w komunikacie.

"Nie mogliśmy nie skorzystać z tej oferty. Przypomnę, że nabyliśmy te udziały 2,5 roku temu za 10 mln zł. Wyjście z CADM-u na tych wskaźnikach jest dla nas idealnym rozwiązaniem. Sprzedajemy je z dużą premią. Pieniądze ze sprzedaży przeznaczymy na rozwój Groclinu w segmencie poszyć. Zmieniliśmy strategię, będziemy produkować mniej, ale tylko rentownie. Wielu partnerów wskazywało, że nasze zadłużenie jest zbyt duże, co stawiało pod znakiem zapytania nowe umowy. Teraz nie będzie tej bariery, liczę więc, że szybko podpiszemy nowe umowy - część jeszcze w tym roku. Polska stanie się dla nas tylko centrum operacyjnym. Większość naszej produkcji będzie przeniesiona na Ukrainę. Przyglądamy się zakładom w Bośni. Niestety, w Polsce koszty pracy stały się zbyt wysokie, aby móc realizować tu wszystkie kontrakty" - powiedział prezes i największy udziałowiec Andre Gerstner.

Dodatkowo prezes Groclinu zapowiedział sprzedaż zbędnego majątku, którego szacunkowa wartość to 10-15 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na dalszy rozwój i zmniejszenie zadłużenia.

"Zweryfikowaliśmy podejście do biznesu w Polsce. Widzę nas też w segmencie samochodów ciężarowych - mam nadzieję, że jeszcze w tym roku podpiszemy coś pilotażowo. Naprawdę wiele umów nie doszło do skutku przez nasze zadłużenie. Od początku tego roku nasze wyniki się stale poprawiają, zarabiamy i ta sytuacja będzie się poprawiać w kolejnych kwartałach. CADM nie wypłacał dywidendy, więc jego sprzedaż w tej chwili, na tych wskaźnikach jest najlepszym możliwym rozwiązaniem" – podsumował Gerstner.

Groclin niezwłocznie po rozliczeniu się z bankami, będzie chciał uzyskać nowe warunki finansowania na znacznie lepszych warunkach, podano także.

W komunikacie bieżącym Groclin podał również, że transakcja ma charakter warunkowy, a jej dojście do skutku warunkowane jest m.in. uzyskaniem zgód organów administracji publicznej, właściwych w sprawach koncentracji przedsiębiorstw. Zamknięcie transakcji planowane jest na grudzień 2018 r. Równocześnie Groclin zrzeknie się przysługującego prawa nabycia pozostałych 49% udziałów w kapitale zakładowym CADM Automotive.

Podstawowym przedmiotem działalności grupy Groclin jest produkcja i sprzedaż wyposażenia oraz akcesoriów samochodowych - poszyć foteli samochodowych w tkaninach, skórze naturalnej oraz poroflexie. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 293,5 mln zł w 2017 r.

